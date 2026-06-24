Enem 2025: quanto custa estudar nas escolas do Nordeste com as melhores notas no exame?
Para manter o aluno nas instituições, o responsável gastará, em média, cerca de R$31 mil por ano
O ranking divulgado essa semana com as melhores notas do país entre as instituições no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2025 aponta escolas do Ceará no topo da lista, seguida por uma instituição do Piauí.
Estudar o ensino médio nestas cinco melhores escolas do Nordeste custa, em média, R$2.600 por mês.
Os valores mais altos são das escolas da capital Fortaleza: a mensalidade do ensino médio no Christus Colégio Pré-Universitário fica entre R$3.200 e R$3.600. Já o Instituto Educacional São José, em Teresina, fica com o valor mais baixo na comparação, com mensalidade entre R$1.000 e R$1.500.
Anualmente, para manter o filho nas cinco melhores escolas do Nordeste, o responsável gastará, em média, cerca de R$31 mil, com as 12 mensalidades.
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Veja os valores para o ensino médio nas escolas do nordeste com as maiores notas do Enem 2025:
Ari de Sá Cavalcante - Mario Mamede - Fortaleza (CE) - Nota: 801,30 - Mensalidade: de R$ R$3.000 a R$3.500
Farias Brito Colégio de Aplicação - Fortaleza (CE) - Nota: 793,33 - Mensalidade: em torno de R$2.000
Christus Colégio Pré-Universitário - Fortaleza (CE) - Nota: 779,39 - Mensalidade: entre R$3.200 e R$3.600
Instituto Educacional São José Leste - Teresina (PI) - Nota: 773,85 - Mensalidade: em torno de R$1.000 e R$1.500
Ari de Sá Cavalcante - Major Facundo - Fortaleza (CE) - Nota: 765,75 - Mensalidade: entre R$2.700 e R$3.000