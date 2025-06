Enem 2025 tem 5,5 milhões de inscritos, diz Camilo Santana; pagamento da taxa vai até o dia 27

A- A+

O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou em suas redes sociais que o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025 teve 5,5 milhões de inscritos. De acordo com ele, esse é um aumento de 30% em relação a 2022.

"Notícia em primeira mão: fechamos as inscrições do Enem 2025 com um total de 5,5 milhões de inscritos, mais um recorde! É um aumento de mais de 30% quando comparado a 2022", afirmou Camilo, no X.

Já no ano passado foram cinco milhões de inscrições. Tradicionalmente, o exame alcança um número menor de inscritos após o tempo limite para pagamento do boleto, que ocorre em um prazo posterior. Dos 5 milhões de candidatos no ano passado, 4,3 milhões confirmaram a inscrição e puderam realizar a prova.





O Ministério da Educação (MEC) anunciou também que o prazo para efetuar o pagamento foi estendido até 27 de junho.

O valor de R$ 85 pode ser quitado por meio de boleto, gerado na Página do Participante, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar via Pix, basta escanear o QR Code disponível no próprio boleto. Estudantes de escolas públicas que estão concluindo o ensino médio em 2025 são isentos da taxa, por isso, o sistema não gerará boleto para eles.

Os dias de aplicação das provas estão mantidos em 9 e 16 de novembro. De forma excepcional, oEnemserá aplicado, em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas seguintes cidades do Pará: Belém, Ananindeua eMarituba, por causa da COP30.

