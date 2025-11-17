Enem 2025 terá aplicações extras por causa de tornado e da COP-30

A- A+

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 terminou no domingo (16) para a maior parte do Brasil, mas estudantes de duas regiões ainda farão as provas em outras datas.

No Pará, o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro para os participantes das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, devido à realização da COP-3O, que ocorre na capital paraense desde a última segunda-feira (10) e mobiliza grande parte da estrutura local durante o período regular das provas.

Já em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, a Secretaria de Estado da Educação do Estado suspendeu a aplicação do Enem após a passagem de um tornado destruir 90% da cidade e inviabilizar as condições para a realização dos testes. A reaplicação para os 106 alunos prejudicados está agendada para os dias 16 e 17 de dezembro.

O protocolo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê que, em situações de força maior - como em municípios atingidos por desastres naturais -, os estudantes têm direito à reaplicação do exame.

Ao todo, o Estado do Paraná registrou sete mortes e mais de 800 feridos devido à tempestade que atingiu a região na noite do dia 7 de novembro. Rio Bonito do Iguaçu foi a cidade mais afetada: dos 14 mil habitantes do município, pelo menos 11 mil foram impactados.

O Inep informou que aproximadamente 70% dos mais de 4,81 milhões de inscritos compareceram aos dois domingos de provas do Enem, proporção semelhante à de anos anteriores. O balanço ainda é preliminar e os dados definitivos serão divulgados junto com o resultado do exame, em janeiro de 2026.



