EDUCAÇÃO Enem 2025: portões da Unicap se abrem e primeiros participantes entram para aplicação de prova Prova vai até às 19h deste domingo (9)

Foi só abrirem os portões da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no centro do Recife, pontualmente ao meio-dia deste domingo (9), que os primeiros alunos participantes da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025) entraram no bloco B da instituição.

O fluxo foi intenso, mas não houve desorganização. Todos se dirigiram para as respectivas salas onde a prova será revelada. No local, os pais se despediram dos filhos, desejando boa prova. Grupos de oração também marcaram presença em frente ao maior local de aplicação da prova da capital pernambucana.

Agora, os estudantes seguem na expectativa. Os portões se fecham às 13h, mas a prova só vai ser aplicada às 13h30. Eles têm até às 19h para concluir tudo. Neste primeiro dia, serão cinco horas e 30 minutos para responder questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; redação; e ciências humanas e suas tecnologias.

Quem finalizar a prova e desejar sair antes do horário limite, pode deixar a sala às 17h30, mas sem levar o caderno de questões para casa. O aluno que desejar levá-lo, deve esperar até às 18h30.

Oportunidade de fazer uma boa prova

A estudante Maria Aparecida de Oliveira, de 17 anos, acredita que vai fazer uma boa prova. Ela é aluna do ensino médio de uma escola que fica no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes.

“Acho que essa prova vai ser bastante objetiva e, mesmo sendo a minha primeira vez, de forma treineira, espero que a redação tenha um tema voltado para a inclusão dos autistas na área de trabalho e a diminuição do preconceito. Estou nervosa, mas espero ficar tranquila”, comentou ela, que pretende ficar até às 18h30 para levar o caderno de perguntas para casa, para estudar a prova, posteriormente.

Próximo ao portão do bloco B, a enfermeira Maria Lúcia Coelho, 46, estava às lágrimas, torcendo pelo filho Arthur Medina, de 16 anos, que vai participar da prova. Eles moram no Lote 56, em Jaboatão.

“Eu sei que ele está muito tranquilo, mas eu estou nervosa e me acabando de chorar. Ele levou água e lanches, mas eu queria saber se ele desejaria mais alguma coisa. Eu sei que vai dar tudo certo para ele. Vou esperá-lo até o final”, garantiu.

Portôes se abrem para primeiro dia de Enem, neste domingo (9). - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Números

Pernambuco teve um total de 272.299 inscritos. Desse total, 71.331 estudantes são concluíntes do ensino médio da rede pública, segundo o Painel do Enem.

Documentos

Para participar do Enem, os participantes devem apresentar um documento de identificação original com foto, emitido por órgãos oficiais, conforme especificado em edital.

São aceitos como documentos válidos: Carteira de Identidade (expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal); documentos de identificação profissional emitidos por ordens ou conselhos de classe reconhecidos por lei; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme a Lei n.º 9.503/1997; e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa e emitida após 27 de janeiro de 1997.

Documentos digitais com foto, como e-Título, CIN, CNH ou RG Digital, também poderão ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no app Gov.br.

Já para estrangeiros, os documentos válidos são: passaporte; identidade emitida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados, conforme a Lei n.º 9.474/1997; Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) e o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM), previstos na Portaria n.º 11.264/2020; cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente emitido por Estado Parte ou Associado ao Mercosul.



Também serão aceitos os documentos digitais com foto, como a CRNM e o DPRNM, quando apresentados pelo aplicativo Carteira Digital do Migrante. Além dos documentos, os alunos devem portar caneta de tinta preta, fabricada em material transparente. Não é permitido o uso de objetos eletrônicos.

