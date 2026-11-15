A- A+

Educação Enem 2026: 2º dia de provas mobiliza mais de 280 mil estudantes em Pernambuco No recorte de gênero, foram 174,4 mil mulheres e 106,9 mil homens respondendo provas em 86 municípios pernambucanos.

O segundo dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (15), testou os conhecimentos de mais de 5,05 milhões de inscritos em todo o Brasil, em 90 questões de matemática e de ciências da natureza (química, física e biologia).



Em Pernambuco, o Ministério da Educação (MEC) registrou 281.276 inscritos, sendo 211,8 mil com isenção da taxa e 69,4 mil pagantes de taxa. No recorte de gênero, foram 174,4 mil mulheres e 106,9 mil homens respondendo provas em 86 municípios pernambucanos.

Provas

As provas foram aplicadas neste domingo (15), nos mesmos locais do primeiro dia, 8 de novembro. Em todo o país, os portões foram abertos às 12h e fechados, pontualmente, às 13h. As provas terminam às 18h30. Na Universidade Católica de Pernambuco não houve casos de atraso de candidatos.

A enfermeira Poliana Botelho, 43 anos, precisou conter a ansiedade pela expectativa com a prova de Ana Júlia, 18. “Acho que quem está mais ansiosa sou eu. Ela tá bem calma, graças a Deus”, comentou.

Neste segundo dia de Enem, os candidatos dispuseram de cinco horas para responder às 90 questões objetivas e para preencher o cartão-resposta. Quem teve solicitação de tempo adicional aprovada pelo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), contou com 60 minutos extras. Já aqueles com direito de usar o recurso de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras), dispuseram de 120 minutos adicionais.

Alunos divididos

Entre os estudantes, a avaliação sobre o nível da prova deste domingo (15) ficou bem dividida. “Como eu já sou universitário, reconheço que o conhecimento está um pouquinho acima, mas acho que principalmente a de matemática foi bem tranquila. Foi melhor do que a que eu tinha feito no ano retrasado. Mas eu acho que eles pesaram bastante aí na de, de ciências natureza”, avaliou Vinicius Cavalcanti, 19 anos.

“Eu não fui muito bem hoje não. Porque sou tecnicamente mais preparada para a área de humanas e, não sou de exatas. Achei a prova difícil”, comentou Anna Clara dos Santos, 18 anos, aluna da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Silva Jardim. “Eu achei a prova de hoje média, sabe? Achei biologia muito fácil, matemática que estava um pouco difícil, mas eu acho que me saí bem. Eu estou confiante, sendo bem sincera”, disse Paula Roberta, 22 anos, que é estudante de filosofia na UFPE e pretende cursar comunicação e mídias digitais.

Clara Vitória, 16 anos, compartilhou como foi sua estreia em provas do Enem. “Eu achei algo bem novo porque é a primeira vez que eu faço o Enem. Mas achei uma experiência muito boa e algumas coisas até que estavam fáceis”, disse a candidata, que pretende cursar administração e gastronomia.

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Enem 2026

O exame nacional é considerado a principal forma de entrada na educação superior no Brasil, por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados das provas para selecionar os estudantes.

Os resultados individuais do exame também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições de ensino de Portugal que tenham convênio com o Inep.



Desde a edição de 2025, o Enem também voltou a certificar a conclusão do ensino médio para os candidatos a partir dos 18 anos.

Pela primeira vez, o Enem também terá como objetivo avaliar o domínio das competências e habilidades esperadas no fim do ensino médio, integrando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Veja também