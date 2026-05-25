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EDUCAÇÃO Enem 2026: alunos reclamam pelas redes sociais de página lenta e problemas para gerar boleto Inscrições para o exame começaram nesta segunda (25); internautas citam instabilidade no site do Inep

Com o início das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2026 nesta segunda-feira, estudantes foram as redes sociais reclamar sobre instabilidades no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), lentidão para seguir com a inscrição e dificuldades para gerar boletos.

— Estou entrando direto no site, mas ainda não abriu para mim, está muito lento e, até agora, não estou conseguindo fazer a inscrição — desabafou a estudante Maíra Yris, do Rio de Janeiro pelo Instagram, após ficar mais de uma hora tentando encerrar sua inscrição, na manhã desta segunda-feira.

Comentário parecido foi feito por Luna Diniz, de Fortaleza, e que irá prestar o Enem pela primeira vez.

Problemas com o boleto para pagamento da taxa de inscrição também são relatados. Camila Helena, de Tiradentes (MG), conta que conseguiu se inscrever nesta manhã, mas, ao prosseguir para gerar o boleto na página do participante, o site começou a ficar lento e ela ainda não conseguiu realizar o pagamento da taxa.

O Inep ainda não comunicou instabilidades no site das inscrições.

As inscrições para o exame são realizadas pelo site do Inep e estão abertas até o dia 5 de junho. A prova será realizada em dois domingos consecutivos: dias 8 e 15 de novembro. Para se inscrever, os alunos deverão acessar a Página do Participante. Aqueles que não se enquadram ou não foram aprovados na isenção de taxa de inscrição devem pagar o valor de R$ 85 (via boleto, Pix, cartão de crédito ou débito) até o dia 10 de junho. Os alunos que foram aprovados para isenção também precisam acessar o site e realizar sua inscrição.

Veja como se inscrever no Enem 2026

Para se inscrever no Enem 2026, o aluno deve acessar a página do participante e preencher dados pessoais e de educação. Se não foi aprovado na isenção da taxa de inscrição, deverá pagar a taxa no valor de R$85,00 até o dia 10 de junho.

Cronograma completo:

Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho;

de 25 de maio a 5 de junho; Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho;

de 25 de maio a 10 de junho; Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho;

de 25 de maio a 5 de junho; Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho;

de 25 de maio a 5 de junho; Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;

19 de junho; Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho;

de 22 a 26 de junho; Resultado do recurso: 3 de julho;

3 de julho; Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Quem pode se inscrever:

Estudantes no último ano do Ensino Médio;

Pessoas que finalizaram o Ensino Médio em anos anteriores;

Estudantes com menos de 18 anos para fins de autoavaliação - os treineiros;

Maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio e desejam utilizar a prova como certificado de conclusão ou Declaração Parcial de Proficiência;

Estrangeiros, desde que estejam com documento de identificação oficial e original com foto.

Informações necessárias para a inscrição:

Dados pessoais,

Indicar necessidade de recurso de acessibilidade e se deseja usar nome social,

Indicar o idioma da língua estrangeira (inglês ou espanhol),

Preencher o questionário socioeconômico,

Colocar informações para contato,

Escolher local de aplicação do exame,

Submeter uma foto e enviar a inscrição.

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