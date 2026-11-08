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CORRERIA Enem 2026: candidatos correm antes de fechamento de portões no prédio da Unicap Foi preciso que uma das fiscais de prédio conscientizasse a população abrir a passagem para os carros e os candidatos atrasados

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Os momentos que antecederam o fechamento dos portões do bloco G foram marcados por correria no prédio da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), neste domingo (8), primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Foi preciso que uma das fiscais de prédio conscientizasse a população abrir a passagem para os carros e os candidatos atrasados.

Os portões foram fechados às 13h e a aplicação das provas começou às 13h30. O tema da redação deste ano é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal".

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Primeiro dia de Enem na Unicap, no Recife, tem candidatos correndo antes de fechamento dos portões | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Os conteúdos cobrados no primeiro dia englobam as seguintes disciplinas:

português;

literatura;

inglês/espanhol;

artes;

tecnologia da informação e comunicação;

educação física;

história;

geografia;

filosofia,

sociologia.



A prova terá a duração de cinco horas e meia, com término previsto para as 19h (horário de Brasília). Os candidatos precisam ficar na sala de aula pelo menos até as 15h30. Só será permitido levar o caderno de questões, se o participante deixar a sala de exame, em definitivo, a partir das 18h30.

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