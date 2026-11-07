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Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2026: candidatos vivem expectativa sobre o tema da redação Mais de 5 milhões de estudantes fazem primeira prova no domingo

Cinco milhões de inscritos confirmados no Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 vivem a expectativa sobre qual será o tema da prova de redação no primeiro dia de provas.

Os eixos abordados nas últimas edições do Enem foram diversos: cidadania e direitos sociais, meio ambiente e sustentabilidade, saúde pública e mental, grupos vulneráveis e desigualdades, trabalho e economia, tecnologia e mídia.

A resposta virá a partir de 13h30 deste domingo (8), no horário de Brasília, quando soar o sino de início do exame em salas de aplicação em mais de 1,7 mil municípios brasileiros.

Diante dos cadernos de provas, os candidatos poderão folheá-los até a última página e ler o comando da questão dissertativa.

Os participantes precisarão escrever um texto dissertativo-argumentativo com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta na prova, com apoio dos chamados textos motivadores.

Manuscritos

Enquanto a resposta não chega, resta àqueles que querem se preparar melhor treinar a escrita de próprio punho.

Essa tem sido a rotina da estudante do 3º ano de uma escola privada de Brasília, Isadora Abreu, nos últimos meses. Agrada-lhe escrever sobre assuntos de eixos mais sociais, com problemáticas que envolvem indivíduos, educação e cultura.

A jovem quer conquistar uma vaga em medicina na Universidade de Brasília (UnB) ou na Escola Superior de Ciências da Saúde, na capital federal, mas poderá escolher outro destino pelo país.

Veterana do exame, Isadora participa do Enem como treineira desde o 1º ano do ensino médio para autoavaliação de seus conhecimentos. Experiência que considera essencial para entender o ritmo da prova.

“Como já tinha uma base boa de redação construída ao longo do ensino médio, esse ano foquei principalmente na prática das redações e também no polimento do uso de repertórios. Em média, fiz cerca de seis redações por mês no cursinho e na escola”, comenta sobre os manuscritos.

Como estratégia para ir bem na prova de redação, a estudante planeja fazer a gestão de tempo. “Começo lendo o tema da redação e fazendo meu projeto de texto. Se for um tema que tenho facilidade, já faço a redação logo. Se não, faço algumas questões enquanto penso no que vou escrever.”

Para isso, a concluinte da educação básica contou à Agência Brasil que nos simulados, separou no máximo duas horas para fazer o rascunho, revisar e passar a limpo a redação. “Com isso, fico com 3h30 para fazer a prova com calma e com bastante tempo para leitura.”

Repertório e modelo

Isadora se preocupa com o uso de repertórios legítimos e produtivos, devido ao rigor acrescido da banca do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) contra os chamados repertórios de bolso, que são fórmulas prontas de citações de pensadores, filmes e músicas. Ela avalia que os critérios da banca examinadora do exame estão cada vez mais específicos.

“Ao longo da minha preparação no cursinho, criei, com auxílio da minha professora, um modelo próprio de conclusão que funciona melhor para mim. Nele, tenho todas as expressões e conectivos necessários para encaixar os cinco elementos de forma fácil, rápida e usando entre quatro e cinco linhas.”

Ansiedade na véspera

Para lidar com a pressão da véspera da prova, Isadora seguirá a orientação de seus orientadores de não estudar neste sábado (7) e quer se ocupar com tarefas tranquilas. “Planejo aproveitar com minha família e me distrair ao máximo - ir ao cinema, sair para tomar um café. Isso é o que funciona melhor para mim”.

E na hora em que entrar na sala de prova, Isadora planeja rezar um terço para se acalmar nos minutos que antecedem o início do exame.

Palavra do mestre

Flávio Miguel é professor de língua portuguesa da rede pública de ensino do Distrito Federal há 23 anos. Atualmente, leciona no Centro de Ensino Médio Ave Branca (Cemab) em Taguatinga, a 30 quilômetros do centro de Brasília, para aproximadamente 280 estudantes. Cerca de 80% deles farão a prova de redação do Enem neste domingo.

Entre as dicas repassadas ao longo deste ano, o educador orientou os estudantes a construírem textos coerentes e coesos, com uso da língua portuguesa formal. “Nada de expressões coloquiais ou chulas no texto”.

“É importante que o estudante entenda perfeitamente o tema proposto, como descrito na Competência 2, avaliada pelo Inep. Assim, poderá construir a argumentação de maneira competente, usando repertórios que tenham a ver com o tema, que sejam validados e ligados aos argumentos escolhidos”, aconselha o docente.

Na proposta de intervenção social para o problema apresentado, a argumentação, no desenvolvimento do texto, deve respeitar os direitos humanos. “É importante apresentar todos os elementos exigidos pela Matriz de Referência do Enem: agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, claramente definidos.”

Sobre o uso correto dos conectivos nos períodos, o destaque de Flávio Miguel é que a mera presença deles no texto não garante a boa coesão.

“O estudante não deve esquecer dos conectivos entre os períodos [composto por frases organizadas], pois estes que fazem a fluidez e a coerência do texto. Mas é preciso que esses recursos estabeleçam relações lógicas entre as ideias apresentadas.”

Outra dica do professor de língua portuguesa é que ao praticar a própria escrita argumentativa, na véspera do Enem, os inscritos ainda podem ler redações com pontuação máxima (nota 1.000), e conhecer as estruturas competentes com o objetivo de elevar seu padrão de escrita. “Mas sem perder a individualidade, que será componente diferencial de ideias”, destaca.

Por fim, Flávio Miguel pede atenção redobrada para a passagem do texto definitivo da redação “para não trocar linhas do texto nem querer acrescentar novas informações.”

Sobre um palpite para o tema estampado no caderno de provas, ele aposta no eixo relacionado à economia e tecnologia, sem detalhá-lo.

Cartilha da redação

Na reta final, os inscritos que ainda quiserem repassar as competências avaliadas na redação podem consultar a nova edição da “Cartilha do Participante2026 – A Redação do Enem”, disponibilizada para download no site do Inep.

Os participantes surdos ou com deficiência auditiva, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com dislexia também contam com versões do documento que trazem orientações específicas a estes públicos, no mesmo endereço eletrônico.

A cartilha da redação, na versão em Língua Brasileira de Sinais, está disponível em capítulos no canal do Inep no YouTube. O material detalha a matriz de referência da redação do Enem aos participantes que se comunicam em Libras.

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