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ENEM Enem 2026: Acelere Experience reúne estudantes no Classic Hall Evento será realizado nos dias 4 e 5 de novembro, com 20 horas de programação; os professores Noslen, Fernanda Pessoa e Débora Aladim são nomes confirmados

O Classic Hall, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebe, nos dias 4 e 5 de novembro, o Acelere Experience 2026, festival voltado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A organização estima reunir mais de 30 mil estudantes nos dois dias de evento. A programação contará com aulas, palestras, atividades de empreendedorismo e atrações musicais, das 7h às 17h.

Entre os nomes confirmados estão os professores Débora Aladim, de História; Sandro Curió, de Matemática; Professor Noslen, de Língua Portuguesa; e Fernanda Pessoa, de redação. A programação também inclui outros educadores, criadores de conteúdo e palestrantes.

Fernanda Pessoa está entre os nomes confirmados para a programação do Acelere Experience 2026 | Foto: Acelere Experience/Divulgação

Além da revisão dos conteúdos cobrados no exame, o festival pretende abordar possibilidades profissionais e perspectivas para o futuro dos estudantes.

“O Acelere Experience é um espaço para sonhar, aprender, se divertir e descobrir novas possibilidades. Reunimos grandes nomes da educação brasileira porque acreditamos que o conhecimento precisa estar cada vez mais próximo dos jovens, falando a linguagem deles”, afirma Rhayann, idealizador do evento.

Inscrições

Os ingressos para o evento podem ser retirados gratuitamente pelo site oficial. Também há a opção de acesso ao camarote, que oferece benefícios exclusivos.

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