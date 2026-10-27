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provas Enem 2026: Inep divulga locais de prova; veja como consultar Provas serão realizadas em dois domingos consecutivos, nos dias oito e quinze de novembro

Estudantes que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar os locais de prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira, que é possível consultar os lugares de aplicação, disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição, por meio da Página do Participante. Veja como fazer.

O documento de confirmação também traz o número de inscrição do participante, a data, o horário e o local de prova. Os inscritos que solicitaram atendimento especializado ou nome social, podem consultar a condição no cartão.

As provas serão realizadas em dois domingos seguidos, nos dias oito e quinze de novembro, nas 27 unidades da Federação. No primeiro dia, serão aplicados os exames de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Já no segundo dia, os alunos farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como as de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

Veja como consultar local de prova

1- Acesse a Página do Participante, por meio do link disponível aqui

2- Faça seu login Gov.br

3- Selecione a opção "Local de prova"

4- Consulte o local onde você realizará o Exame.

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