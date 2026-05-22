Enem 2026: inscrições começam na próxima segunda-feira (25)
Nesta edição, estudantes concluintes do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada automaticamente
O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começam neste segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho. O processo de inscrição e de confirmação dos dados deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante.
O Enem 2026 ocorre nos dias 8 e 15 de novembro. O edital do exame já está disponível, e a edição deste ano conta com algumas mudanças para expandir o acesso à educação superior.
Pela primeira vez, estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas terão sua inscrição realizada de forma automática.
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A atualização encerra a etapa inicial de cadastro para milhares de jovens, porém, mesmo com a inscrição pré-preenchida, o estudante deverá acessar o sistema do Enem para confirmar a participação e complementar algumas informações adicionais, como o município onde deseja realizar a avaliação, a língua estrangeira escolhida e a necessidade de recursos de acessibilidade, caso necessário.
Taxa e isenção
Para os candidatos que não possuem isenção, o valor da taxa de inscrição será de R$ 85 (oitenta e cinco reais). O pagamento poder ser realizado via Pix, cartão de crédito, débito ou boleto.
Os alunos que tiveram o pedido de isenção aprovado também precisam acessar o sistema para confirmar sua participação no exame. O prazo final para efetiva o pagamento vai até o dia 10 de junho.
Além disso, o período entre 25 de maio e 5 de junho também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social.
De acordo com os dados cadastrados na Receita Federal, travestis, transexuais ou transgêneros receberão esse tratamento automaticamente. Assim, antes de se inscrever, o participante deverá verificar o cadastro na Receita e atualizá-lo, caso necessário.
É importante destacar que estudantes do Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão um incentivo adicional de R$ 200 (duzentos reais).
O pagamento do incentivo extra será feito após a confirmação da conclusão da etapa de ensino, na mesma conta bancária utilizada para as demais parcelas do programa.
Cronograma
- Inscrições: 25 de maio a 5 de junho
- Pagamento da taxa de inscrição: 25 de maio a 10 de junho
- Solicitação de tratamento por nome social: 25 de maio a 5 de junho
- Solicitação de atendimento especializado: 25 de maio a 5 de junho
- Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
- Recurso do atendimento especializado: 22 a 26 de junho
- Resultado do recurso: 3 de julho
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro
No edital, é possível conferir todas as regras da edição, como o cronograma, os procedimentos para atendimento especializado e outras orientações aos participantes.
Locais de prova
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os locais de aplicação das provas também foram ampliados com o objetivo de aumentar para cerca de 10 mil o número de escolas que receberão o exame em todo o país.
A medida procura melhorar o acesso ao exame e reduzir deslocamentos para aproximadamente 80% dos concluintes da rede pública, com a possibilidade de realizarem as provas na própria escola em que estudam.
Para os estudantes que precisarem realizar a prova em outro município, o Ministério da Educação (Mec) estuda alternativas de apoio logístico para transporte entre cidades.
Certificação
O Enem 2026 continuará possibilitando a certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos. O interessado deverá indicar essa opção no momento da inscrição para utilizar o exame com essa finalidade.
Segundo o edital, os participantes que tiverem 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressos do ensino médio poderão solicitar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência.
Atendimento especializado
Os participantes que precisam de atendimento especializado devem realizar a solicitação no momento da inscrição. O atendimento é voltado para pessoas com as seguintes condições:
- Baixa visão;
- Cegueira;
- Visão monocular;
- Deficiência física, auditiva, intelectual e surdez;
- Surdocegueira;
- Dislexia;
- Discalculia
- Déficit de atenção;
- Transtorno do espectro autista (TEA);
- Gestantes;
- Lactantes;
- Diabéticos;
- Idosos;
- Estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.