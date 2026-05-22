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EDUCAÇÃO Enem 2026: inscrições começam na próxima segunda-feira (25) Nesta edição, estudantes concluintes do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada automaticamente

O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começam neste segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho. O processo de inscrição e de confirmação dos dados deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante.

O Enem 2026 ocorre nos dias 8 e 15 de novembro. O edital do exame já está disponível, e a edição deste ano conta com algumas mudanças para expandir o acesso à educação superior.

Pela primeira vez, estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas terão sua inscrição realizada de forma automática.

A atualização encerra a etapa inicial de cadastro para milhares de jovens, porém, mesmo com a inscrição pré-preenchida, o estudante deverá acessar o sistema do Enem para confirmar a participação e complementar algumas informações adicionais, como o município onde deseja realizar a avaliação, a língua estrangeira escolhida e a necessidade de recursos de acessibilidade, caso necessário.

Taxa e isenção

Para os candidatos que não possuem isenção, o valor da taxa de inscrição será de R$ 85 (oitenta e cinco reais). O pagamento poder ser realizado via Pix, cartão de crédito, débito ou boleto.

Os alunos que tiveram o pedido de isenção aprovado também precisam acessar o sistema para confirmar sua participação no exame. O prazo final para efetiva o pagamento vai até o dia 10 de junho.

Além disso, o período entre 25 de maio e 5 de junho também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social.

De acordo com os dados cadastrados na Receita Federal, travestis, transexuais ou transgêneros receberão esse tratamento automaticamente. Assim, antes de se inscrever, o participante deverá verificar o cadastro na Receita e atualizá-lo, caso necessário.

É importante destacar que estudantes do Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão um incentivo adicional de R$ 200 (duzentos reais).

O pagamento do incentivo extra será feito após a confirmação da conclusão da etapa de ensino, na mesma conta bancária utilizada para as demais parcelas do programa.

Cronograma

Inscrições : 25 de maio a 5 de junho

: 25 de maio a 5 de junho Pagamento da taxa de inscrição : 25 de maio a 10 de junho

: 25 de maio a 10 de junho Solicitação de tratamento por nome social : 25 de maio a 5 de junho

: 25 de maio a 5 de junho Solicitação de atendimento especializado : 25 de maio a 5 de junho

: 25 de maio a 5 de junho Resultado do atendimento especializado : 19 de junho

: 19 de junho Recurso do atendimento especializado : 22 a 26 de junho

: 22 a 26 de junho Resultado do recurso : 3 de julho

: 3 de julho Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

No edital, é possível conferir todas as regras da edição, como o cronograma, os procedimentos para atendimento especializado e outras orientações aos participantes.

Locais de prova

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os locais de aplicação das provas também foram ampliados com o objetivo de aumentar para cerca de 10 mil o número de escolas que receberão o exame em todo o país.

A medida procura melhorar o acesso ao exame e reduzir deslocamentos para aproximadamente 80% dos concluintes da rede pública, com a possibilidade de realizarem as provas na própria escola em que estudam.

Para os estudantes que precisarem realizar a prova em outro município, o Ministério da Educação (Mec) estuda alternativas de apoio logístico para transporte entre cidades.

Certificação

O Enem 2026 continuará possibilitando a certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos. O interessado deverá indicar essa opção no momento da inscrição para utilizar o exame com essa finalidade.



Segundo o edital, os participantes que tiverem 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressos do ensino médio poderão solicitar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência.

Atendimento especializado

Os participantes que precisam de atendimento especializado devem realizar a solicitação no momento da inscrição. O atendimento é voltado para pessoas com as seguintes condições:

Baixa visão;

Cegueira;

Visão monocular;

Deficiência física, auditiva, intelectual e surdez;

Surdocegueira;

Dislexia;

Discalculia

Déficit de atenção;

Transtorno do espectro autista (TEA);

Gestantes;

Lactantes;

Diabéticos;

Idosos;

Estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

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