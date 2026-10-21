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educação Enem 2026: Inscrições de candidatos que já concluíram o ensino médio caem 14,7% Faixas etária com queda mais expressiva foi a de pessoas de 31 a 59 anos. A prova neste ano será nos dias 8 e 15 de novembro

O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que já concluíram essa etapa caiu 14,7% em 2026. Foram 1,61 milhão de candidatos no ano passado, ante 1,89 milhão em 2025, uma redução de 278 mil inscrições.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (20).

A prova neste ano será nos dias 8 e 15 de novembro.

Antes da pandemia, o Enem registrava números mais altos entre pessoas que já haviam concluído o ensino médio: foram 2,99 milhões em 2019 e 3,79 milhões em 2020.

Em 2021, o total caiu para 1,48 milhão e, desde então, não voltou ao patamar anterior.

Após essa queda, o número de inscritos cresceu até chegar a 1,89 milhão em 2023 e se manteve próximo desse nível em 2024 e 2025.

Em 2026, porém, voltou a recuar, para 1,61 milhão, o menor contingente desde 2022, quando foram registradas 1,63 milhão de inscrições.

Os dados se referem às inscrições, e não necessariamente à presença dos candidatos nos dias de prova.

A queda mais expressiva entre as faixas etárias analisadas em 2025 e este ano foi registrada entre pessoas de 31 a 59 anos.

Nesse grupo, o número de inscritos passou de 448,9 mil em 2025 para 359,6 mil em 2026, uma redução de quase 90 mil pessoas.

Entre os candidatos de 21 a 30 anos, foram 86 mil inscrições a menos no mesmo período. Confira:

2025

Menor/Igual que 16: 678.122

Igual a 17: 1.113.718

Igual a 18: 1.039.558

Igual a 19: 445.701

Igual a 20: 257.063

De 21 a 30: 811.081

De 31 a 59: 448.903

Maior que 60: 17.192

2026

Menor/Igual que 16: 691.633

Igual a 17: 1.292.082

Igual a 18: 1.269.907

Igual a 19: 463.720

Igual a 20: 235.457

De 21 a 30: 725.118

De 31 a 59: 359.607

Maior que 60: 13.821

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país. A nota pode ser utilizada em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (Prouni), além de ser aceita por instituições portuguesas conveniadas ao Inep.

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Enem 2026 tem o maior número de inscrições desde 2020

O Enem de 2026 teve cinco milhões de inscrições confirmadas. Esse é o maior número desde 2020, quando esse número chegou a 5,8 milhões de candidatos. No entanto, ainda está longe do pico atingido em 2014, de 8,7 milhões.

Veja o número de inscritos confirmados:

2025 - 4,8 milhões

2024 - 4,3 milhões

2023 - 4 milhões

2022 - 3,5 milhões

2021 - 3,4 milhões

2020 - 5,8 milhões

2019 - 5,1 milhões

2018 - 5,5 milhões

2017 - 6,7 milhões

2016 - 8,6 milhões

2015 - 7,7 milhões

2014 - 8,7 milhões

2013 - 7,2 milhões

2012 - 5,8 milhões

2011 - 5,3 milhões

2010 - 4,6 milhões

2009 - 4,1 milhões

O MEC implementou em 2026 uma série de medidas para garantir a participação de pelo menos 70% dos alunos do final do ensino médio das redes públicas.

Isso porque o Enem será a avaliação utilizada no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que mede a aprendizagem das escolas brasileiras através de provas padronizadas.

Assim as notas serão utilizadas para acesso ao ensino superior e também para medir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Em 2026, houve pela primeira vez a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

Esses participantes precisaram apenas acessar a Página do Participante para confirmar os dados e complementar informações, como o município de realização das provas e a língua estrangeira escolhida.

Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, aumentará os locais de aplicação da prova em cerca de 10 mil escolas.

Com isso, estima-se que 80% dos concluintes da rede pública farão o exame na própria escola onde estão matriculados.

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