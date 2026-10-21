Enem 2026: Inscrições de candidatos que já concluíram o ensino médio caem 14,7%
Faixas etária com queda mais expressiva foi a de pessoas de 31 a 59 anos. A prova neste ano será nos dias 8 e 15 de novembro
O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que já concluíram essa etapa caiu 14,7% em 2026. Foram 1,61 milhão de candidatos no ano passado, ante 1,89 milhão em 2025, uma redução de 278 mil inscrições.
Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (20).
A prova neste ano será nos dias 8 e 15 de novembro.
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Antes da pandemia, o Enem registrava números mais altos entre pessoas que já haviam concluído o ensino médio: foram 2,99 milhões em 2019 e 3,79 milhões em 2020.
Em 2021, o total caiu para 1,48 milhão e, desde então, não voltou ao patamar anterior.
Após essa queda, o número de inscritos cresceu até chegar a 1,89 milhão em 2023 e se manteve próximo desse nível em 2024 e 2025.
Em 2026, porém, voltou a recuar, para 1,61 milhão, o menor contingente desde 2022, quando foram registradas 1,63 milhão de inscrições.
Os dados se referem às inscrições, e não necessariamente à presença dos candidatos nos dias de prova.
A queda mais expressiva entre as faixas etárias analisadas em 2025 e este ano foi registrada entre pessoas de 31 a 59 anos.
Nesse grupo, o número de inscritos passou de 448,9 mil em 2025 para 359,6 mil em 2026, uma redução de quase 90 mil pessoas.
Entre os candidatos de 21 a 30 anos, foram 86 mil inscrições a menos no mesmo período. Confira:
2025
Menor/Igual que 16: 678.122
Igual a 17: 1.113.718
Igual a 18: 1.039.558
Igual a 19: 445.701
Igual a 20: 257.063
De 21 a 30: 811.081
De 31 a 59: 448.903
Maior que 60: 17.192
2026
Menor/Igual que 16: 691.633
Igual a 17: 1.292.082
Igual a 18: 1.269.907
Igual a 19: 463.720
Igual a 20: 235.457
De 21 a 30: 725.118
De 31 a 59: 359.607
Maior que 60: 13.821
O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país. A nota pode ser utilizada em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (Prouni), além de ser aceita por instituições portuguesas conveniadas ao Inep.
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Enem 2026 tem o maior número de inscrições desde 2020
O Enem de 2026 teve cinco milhões de inscrições confirmadas. Esse é o maior número desde 2020, quando esse número chegou a 5,8 milhões de candidatos. No entanto, ainda está longe do pico atingido em 2014, de 8,7 milhões.
Veja o número de inscritos confirmados:
2025 - 4,8 milhões
2024 - 4,3 milhões
2023 - 4 milhões
2022 - 3,5 milhões
2021 - 3,4 milhões
2020 - 5,8 milhões
2019 - 5,1 milhões
2018 - 5,5 milhões
2017 - 6,7 milhões
2016 - 8,6 milhões
2015 - 7,7 milhões
2014 - 8,7 milhões
2013 - 7,2 milhões
2012 - 5,8 milhões
2011 - 5,3 milhões
2010 - 4,6 milhões
2009 - 4,1 milhões
O MEC implementou em 2026 uma série de medidas para garantir a participação de pelo menos 70% dos alunos do final do ensino médio das redes públicas.
Isso porque o Enem será a avaliação utilizada no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que mede a aprendizagem das escolas brasileiras através de provas padronizadas.
Assim as notas serão utilizadas para acesso ao ensino superior e também para medir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Em 2026, houve pela primeira vez a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.
Esses participantes precisaram apenas acessar a Página do Participante para confirmar os dados e complementar informações, como o município de realização das provas e a língua estrangeira escolhida.
Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, aumentará os locais de aplicação da prova em cerca de 10 mil escolas.
Com isso, estima-se que 80% dos concluintes da rede pública farão o exame na própria escola onde estão matriculados.