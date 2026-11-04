A- A+

ENEM Enem 2026: Metrô do Recife mantém horário habitual nos dias de prova Trens circularão das 5h às 22h nos dias 8 e 15 de novembro; CBTU recomenda que candidatos saiam de casa com antecedência devido às obras no trecho entre Recife e Largo da Paz

O Metrô do Recife funcionará das 5h às 22h em 8 e 15 de novembro, os dois domingos nos quais serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

Apesar da manutenção do horário habitual, os candidatos que utilizarem o transporte para chegar aos locais de prova devem considerar o tempo adicional de espera na Linha Sul, que opera em via singela devido à substituição de dormentes.

A medida, no entanto, não representa a normalização da circulação na Linha Sul. Desde 19 de outubro, o trecho entre as estações Recife e Largo da Paz, que inclui Joana Bezerra, funciona com apenas uma via nos dois sentidos.

A Linha Sul transporta cerca de 60 mil passageiros por dia e possui 12 estações ao longo de 25,2 quilômetros, ligando o Recife a Jaboatão dos Guararapes.

A CBTU orienta os candidatos que dependem do metrô a sair de casa com antecedência para evitar atrasos na chegada aos locais de prova.

Veja também