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Serviço Enem 2026: Neoenergia reforça equipes de eletricistas durante o primeiro dia de provas Cerca de 500 profissionais estarão mobilizados neste domingo (8), com 31 equipes extras para atender possíveis ocorrências na rede elétrica

A Neoenergia Pernambuco vai reforçar as equipes de atendimento neste domingo (8), no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

Ao todo, cerca de 500 eletricistas estarão mobilizados em todo o estado, com 31 equipes extras, o que representa um aumento de 20% em relação à operação habitual dos domingos.

A medida busca agilizar o atendimento em caso de ocorrências na rede elétrica durante a aplicação do exame. A concessionária também informou que não realizará desligamentos programados que possam afetar os locais de prova.

Manutenções

A preparação para o Enem inclui serviços realizados ao longo do ano. Desde janeiro, foram executadas mais de 27 mil manutenções na rede elétrica e 418 mil podas preventivas em Pernambuco.

No domingo, as condições meteorológicas também serão monitoradas para identificar possíveis situações que possam comprometer o fornecimento de energia.

Em caso de ocorrência, os consumidores podem entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco pelo telefone 116 ou pelo WhatsApp (81) 3217-6990.

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