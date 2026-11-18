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Anulada Enem 2026: o que fez a questão de matemática ser anulada? Veja explicação de professores Inep confirmou anulação de uma das questões de matemática do exame

Uma questão de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi anulada nesta quarta-feira (17). A informação foi confirmada após a divulgação dos gabaritos oficiais da prova no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A questão anulada era de número 153 do caderno amarelo, 164 do cinza, 158 do verde e 159 do caderno azul.

Professores de escolas e cursinhos pré-vestibular ouvidos pelo Estadão já haviam apontado os problemas do enunciado que poderiam comprometer a resolução da questão.

A pergunta apresenta a classificação final de seis times que disputaram um campeonato de futebol e conta com as informações parciais das quantidades de gols marcados e sofridos por esses times.

"Os dados são incompatíveis com o enunciado. O número de gols marcados difere do número de gols sofridos, razão pela qual a questão é passível de anulação", disse o professor Giuseppe Nobilioni, coordenador de Matemática do Objetivo.

Rodrigo Serra, professor de Matemática do curso e colégio Oficina do Estudante, também apontou que a questão poderia ser anulada. "A questão relacionava a média de gols marcados e a mediana de gols sofridos em um campeonato realizado entre seis times.

Como o texto diz ‘seis times’, o número de gols marcados teria que ser igual ao número de gols sofridos. E neste caso, y=30, e a mediana 24,5, contradizendo o enunciado. Só poderia ser diferente se tivesse mais times, mas o texto não traz essa informação", explicou.

Victor Pompêo, professor de Matemática do Curso Anglo na Cogna Educação, também defendeu a anulação da questão. "A inconsistência é que o total de gols marcados não é igual ao total de gols sofridos, o que deveria acontecer em uma situação realista. Essa inconsistência pode atrapalhar o aluno dependendo do raciocínio que ele escolher para resolver a questão. Por conta disso, defendemos a anulação", disse.

Reaplicação

Os candidatos que faltaram no Enem por eventos climáticos ou doenças infecciosas podem solicitar a reaplicação da prova nas datas alternativas - 15 e 16 de dezembro, quando os internos dos presídios e unidades de medidas socioeducativas (como a Fundação Casa) fazem a prova. O pedido pode ser feito, mediante comprovação, na Página do Participante.

O prazo foi aberto na segunda-feira, 16, e vai até o dia 20 de novembro.

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