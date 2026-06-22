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EDUCAÇÃO

Enem 2026: prazo para pagar taxa de inscrição termina nesta segunda (22)

As provas serão realizadas em dois domingos consecutivos: dias 8 e 15 de novembro

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As provas serão realizadas em dois domingos consecutivos: dias 8 e 15 de novembroAs provas serão realizadas em dois domingos consecutivos: dias 8 e 15 de novembro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 termina nesta segunda-feira (22). Os candidatos que não obtiveram a isenção devem quitar o valor de R$ 85 por Pix, cartão de crédito e débito em conta-corrente ou poupança, ou boleto gerado na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Neste ano, não precisam pagar pelo exame:

Entre as novidades dessa edição está a ampliação do atendimento especializado para participantes com transtornos mentais, como ansiedade, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e pessoas com fibromialgia.

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Os candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos no edital poderão solicitar recursos específicos mediante apresentação de documentação comprobatória, como laudos médicos. Entre as medidas está a possibilidade de contar com uma pessoa de apoio, que permanecerá em uma sala reservada e monitorada para auxiliar em situações de necessidade durante a aplicação da prova.

Outra atualização envolve o uso de calculadora, que passa a ser autorizada como recurso de acessibilidade para candidatos com discalculia. Nesses casos, o equipamento será fornecido pelo próprio Inep e poderá ser utilizado apenas no segundo dia de provas, dedicado às questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Veja o cronograma completo do Enem:

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