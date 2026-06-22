Enem 2026: prazo para pagar taxa de inscrição termina nesta segunda (22)
As provas serão realizadas em dois domingos consecutivos: dias 8 e 15 de novembro
O pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 termina nesta segunda-feira (22). Os candidatos que não obtiveram a isenção devem quitar o valor de R$ 85 por Pix, cartão de crédito e débito em conta-corrente ou poupança, ou boleto gerado na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Neste ano, não precisam pagar pelo exame:
- todos os alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2026;
- quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e possua renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa;
- quem está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pertencente à família de baixa renda e com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
- quem participa do programa Pé-de-Meia.
Entre as novidades dessa edição está a ampliação do atendimento especializado para participantes com transtornos mentais, como ansiedade, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e pessoas com fibromialgia.
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Os candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos no edital poderão solicitar recursos específicos mediante apresentação de documentação comprobatória, como laudos médicos. Entre as medidas está a possibilidade de contar com uma pessoa de apoio, que permanecerá em uma sala reservada e monitorada para auxiliar em situações de necessidade durante a aplicação da prova.
Outra atualização envolve o uso de calculadora, que passa a ser autorizada como recurso de acessibilidade para candidatos com discalculia. Nesses casos, o equipamento será fornecido pelo próprio Inep e poderá ser utilizado apenas no segundo dia de provas, dedicado às questões de Matemática e Ciências da Natureza.
Veja o cronograma completo do Enem:
- Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho;
- Pagamento da taxa de inscrição: até 22 de junho;
- Solicitação de atendimento especializado e nome social: de 25 de maio a 12 de junho;
- Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;
- Recurso do atendimento especializado: de 29 de junho a 3 de julho;
- Resultado do recurso: 10 de julho;
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.