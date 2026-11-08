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Vestibular 2026 Enem 2026: redação avalia repertórios de candidatos ao propor debate sobre valorização do SUS A professora de português e redação Fernanda Bérgamo afirmou que a "chave" da proposta estava no artigo 196 da Constituição de 1988

Neste domingo (8), o primeiro dos dois dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como é tradição, os candidatos de todo o Brasil enfrentaram 90 questões de linguagens e ciências humanas, sendo 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol, além da redação, que teve como tema "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal".

No próximo domingo (15), acontece o segundo dia de provas do Enem 2026, com a aplicação dos exames de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias com 90 questões de múltipla escolha, sendo 45 para cada.

Sobre o tema da redação, a parte mais comentada do primeiro dia de avaliações, a professora de português Fernanda Bérgamo afirmou que a “chave” da proposta estava no artigo 196 da Constituição de 1988, que consolida a saúde como direito de todos e dever do Estado.

“Para estruturar o texto, o estudante podia seguir por muitos caminhos. Primeiramente, abordar a equidade e a capilaridade do SUS, lembrando que ele vai além da atenção básica hospitalar, alcançando campanhas de vacinação, vigilância sanitária e transplantes. Em segundo lugar, como problema ou desafio, é fundamental discutir os gargalos de financiamento, a infraestrutura, a valorização dos profissionais de saúde, fatores cruciais para que essa universalidade seja plena na prática”, comentou a professora, que classificou o tema como essencial e extremamente necessário.

A prova exige que os candidatos escrevam um texto dissertativo-argumentativo sobre temas que abordem questões políticas, culturais, sociais e tecnológicas, apresentando ainda uma proposta de intervenção. Para Fernanda, a proposta para o tema deste ano deveria focar no “fortalecimento de políticas públicas, com investimentos contínuos no Ministério da Saúde, gestão eficiente para garantir dignidade e acesso democrático a toda a população".

“A pegadinha deste ano não ficou nas palavras desafios e no Brasil, embora o candidato precisasse desenvolver duas teses, dois desafios, e discutir o SUS, que é discutir o cenário da saúde no Brasil. A pegadinha estava no fato de o tema não apresentar explicitamente um problema, valorização do Sistema Único de Saúde como um direito universal. E qual é o problema que está por trás? Exatamente, não termos um SUS devidamente valorizado. Eu tenho certeza que os estudantes adoraram a proposta”, afirmou a educadora.

A estudante de biologia, Kaline Lima da Silva, de 18 anos, fez a prova com o objetivo de mudar de curso. Para ela, que é da área de saúde, a redação não foi uma surpresa. Porém, com relação a prova, a estudante afirmou ter achado o material mais “conteudista”.

Eu gostei muito do tema da redação porque pegou uma coisa que está bem em alta, que é o SUS e que a gente de fato precisa defender. É algo que muitas pessoas precisam, inclusive eu. Também gostei muito dos textos motivadores, porque deixaram bem claro o motivo e a necessidade do SUS. A prova foi mais pesada, vamos dizer assim, do que no ano passado. Quem não meteu a cara nos livros, na teoria, se complicou bastante”, avaliou a estudante.

Já para Guilherme Lopes, que apesar de também ter 18 anos estava fazendo o exame pela primeira vez, o tema da redação foi uma surpresa.

“Achei que foi uma boa prova. Com algumas questões fáceis, outras meio complicadas e algumas com cascas de banana. O tema da redação eu achei interessante, ao mesmo tempo em que percebi que não foi algo que eu esperava. Isso me fez lembrar que o tema da redação do Enem é algo imprevisível. Isso é enfatiza o quanto nós, os jovens que vão fazer o exame, tem que estudar diversos assuntos, de diversas áreas, para estar bem preparado”, destacou o candidato.

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