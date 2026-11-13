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Educação Enem 2026: saiba como controlar a ansiedade antes e durante a prova Especialistas dão dicas para manter o foco e evitar brancos no exame

Meses de preparação para fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, até que o primeiro dia de provas, neste domingo (13), se aproxima. Com ele, muitos dos 5,05 milhões de candidatos sentem a pressão e até nervosismo na hora de colocar os conhecimentos à prova.

Tão importante quanto revisar conteúdos estudados é ter controle emocional e até mesmo descansar para ter a mente focada no que interessa no momento: as 90 questões de linguagens e humanas e a prova de redação.

A Agência Brasil pediu a profissionais orientações para encarar o estresse, a ansiedade, inseguranças e até o cansaço durante a prova com duração de até cinco horas e trinta minutos.

Revisar ou estudar algo novo

Na reta final para o Enem 2026, em vez de tentar ver conteúdos novos do zero, a recomendação da psicóloga clínica Jeniffer Lisboa é focar em revisão direcionada dos pontos que o candidato tem mais dificuldade, reler materiais de estudo, resolver provas antigas e reforçar os temas de maior incidência no exame nacional.

“Não tem como a gente querer correr uma maratona em 100 metros. Não dá para querer estudar e aprender tudo que não foi estudado ao longo do ano, em uma semana”, defende a psicóloga.

No dia anterior à prova, Paulo Pereira, mestre em matemática e sócio-diretor da rede de ensino privada Zerohum, do Rio de Janeiro, diz que valem leituras curtas de revisão para manter a calma, mas sem exageros.

“O aluno bem preparado e orientado, já sabe o ‘top 10’ de assuntos mais cobrados na prova em determinada área específica. Ele ainda pode fazer simulados e revisões, mas privilegiando os exercícios daquilo que mais costuma cair, não tanto a teoria.”

Ansiedade

O professor Paulo ressalta que, geralmente, os candidatos dedicam muito tempo para a preparação para o Enem, com um ritmo forte de estudos e fazer a prova envolve bastante responsabilidade. Por isso, ele considera normal sentir preocupação frente ao desafio.

Outros casos emocionais podem ser um problema de saúde que necessite de ajuda profissional específica. “É importante se conhecer e, eventualmente, ter consultado um terapeuta, um psicólogo ou ter tomado uma medicação para ajudar nessas questões.”

Deu branco

O bloqueio temporário de memória causado, principalmente, pelo estresse e pela ansiedade, o famoso “branco” na hora da prova, também pode ocorrer mesmo para quem se preparou bem para o Enem.

A psicóloga Jeniffer Lisboa explica que o branco é muito comum em estado de hipervigilância cerebral e o importante é não se desesperar.

“Não significa que o candidato esqueceu tudo. Apenas, foi um gatilho de tensão que ativou o sistema nervoso autônomo e o fez dar esse choque cognitivo. Quando estamos tensos e ansiosos, ativamos o nosso sistema nervoso e a parte do cérebro chamada amígdala funciona como o alarme de incêndio de um prédio, o que pode atrapalhar nossa cognição.”

A atitude diante do caderno de provas pode resultar em sucesso na tentativa de o cérebro resgatar as informações armazenadas.

“Comece por trabalhar a respiração pelo diafragma, não pelo pulmão. A técnica pode ser feita no momento de prova, com o candidato sentado em uma posição confortável, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Isso aciona o nosso sistema nervoso, oxigena mais o cérebro e acalma esse ‘alarme’ na hora, trazendo de volta a memória, a concentração”, orienta a psicóloga.

Além da respiração pausada e profunda, outras estratégias são indicadas para o cérebro do candidato conseguir acessar o conteúdo momentaneamente esquecido. Desde fazer uma pausa rápida (como beber água, ir ao banheiro, comer algo); passando por pular a questão problemática, mudar o foco para outra área de conhecimento da prova; e também pela tentativa de associar a parte difícil a outros conteúdos semelhante na própria prova para conectar os pontos.

“A ansiedade pode atrapalhar na hora da prova. É preciso lutar contra isso. Então, leva uma barrinha de cereal, mastiga. Se precisar, pede para ir ao banheiro, depois volta. Tudo isso ajuda a acalmar”, aconselha Paulo Pereira.

Desconexão na véspera e bem-estar

Neste sábado (7), deve-se evitar estudar em excesso ou varar a noite. O professor Paulo Pereira ainda recomenda fazer atividades relaxantes, como ler um livro, ir ao cinema, teatro ou passear, na véspera para quebrar o ciclo de pressão e ritmo intenso de estudos.

“Tenta fazer algo que alivia a tensão pré-prova para não ficar pensando no dia seguinte. Isso ajuda a se desligar um pouco, a descansar mentalmente, porque, em geral, o candidato está sob uma pressão muito forte.”

Também deve ser priorizada uma boa noite de sono para não afetar o estado mental e emocional do candidato. Adicionalmente, o cérebro precisa do descanso para consolidar o que foi aprendido.

“Tem gente que gosta de fazer aquela última leitura. Não faz sentido. Já foi feita muita coisa. Cansa acordar às 5 horas da manhã e ficar fazendo exercícios”, desaconselha o docente.

O sono é fundamental para a memória e a concentração, frisa Jeniffer Lisboa. Por isso, os candidatos devem evitar noites e madrugadas de estudos ou revisões de última hora que gerem ansiedade.

“Tente dormir bem e faça uma boa higiene do sono, na noite anterior. Evite estímulos de telas e o consumo de álcool. Priorize uma boa alimentação e pratique técnicas de respiração e de relaxamento um dia antes”, orienta a psicóloga

Apoio e acolhimento familiar

Na contagem regressiva para o Enem, o apoio dos pais e responsáveis antes e nos dias das provas deve ser focado no acolhimento. Deve-se evitar a pressão desnecessária, perguntas constantes sobre desempenho e cobranças. Menos ainda, a comparação com os irmãos, outros parentes e conhecidos.

“Nessa tentativa de querer o melhor, é muito comum que os pais projetem seus sonhos nos filhos. E às vezes, podem cobrar além do devido. Embora o Enem seja importante, a prova não mede o valor de quem está fazendo e nem determina as possibilidades de futuro de quem está fazendo.”

O objetivo dos responsáveis deve ser acolher para não aumentar a pressão emocional e inseguranças. “Nessa hora, é importante acolher a ansiedade, a angústia, sem colocar um peso excessivo na prova”, direciona a terapeuta Jennifer.

Evite puxar assuntos sobre matérias específicas, notas de corte ou desempenhos passados. Redirecionar o foco no sábado e no domingo para momentos leves e de descanso físico e mental costuma ser a melhor estratégia para reduzir o pico de ansiedade.

O suporte dos pais pode ser prático para ajudar o candidato em atividades como:

organizar a logística para a prova, como reconhecimento antecipado do local de aplicação do Enem

ajudar na separação de itens obrigatórios para o dia da prova (documento oficial com foto, caneta esferográfica de tinta preta com tubo transparente e o recomendado Cartão de Confirmação de Inscrição do exame impresso);

cuidar da alimentação e hidratação do candidato antes e durante a prova

proporcionar o efetivo descanso.



Checagem do gabarito

Após a prova do primeiro dia, ainda no domingo à noite, é comum a divulgação de gabaritos extraoficiais das provas, respondido por professores de cursinhos preparatórios e escolas de ensino médio.

Muitos candidatos têm dúvidas se devem conferir as respostas para mensurar seus desempenhos.

Especialistas acreditam que uma performance ruim pode afetar negativamente o estado emocional do candidato e, consequentemente, o rendimento no domingo seguinte.

O conselho do professor Paulo Pereira é ignorar o gabarito não oficial, na semana entre as duas provas. “Constatar que foi mal, pode atrapalhar. Então, o ideal é deixar para conferir tudo depois do segundo dia de provas.”

A psicóloga Jennifer pontua que não há uma regra única sobre conferir logo as respostas.

"Se acreditar que ver o resultado não vai intensificar demais essa angústia, tudo bem. Do contrário, se puder esperar, pode ser uma boa saída. É preciso avaliar se esse resultado vai impactar no emocional e dedicação do candidato na segunda etapa. É muito pessoal."

De acordo com o edital do Enem 2026, os gabaritos preliminares das provas objetivas e os cadernos de provas serão divulgados no Portal do Inep até o décimo dia útil após o segundo dia de aplicação das provas.

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