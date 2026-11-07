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Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2026: saiba o que levar no dia da prova

Os estudantes que participam neste domingo (8) do primeiro do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem ficar atentos ao que levar para os locais de prova, uma vez que, por questões de segurança, uma série de itens são vetados.

Por outro lado, a caneta preta e o documento oficial com foto são indispensáveis para a realização da prova.

Comida

Os alunos vão encarar 5 horas e meia de prova, entre as 90 questões e a redação. Por isso, é recomendável levar um lanche para repor as energias durante o exame. Alimentos, assim como medicações, são permitidos.

No entanto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ressalta que o candidato precisa permitir a vistoria pelo chefe de sala, caso seja solicitado.

Identificação

A apresentação de documento oficial com foto é obrigatória. São válidos os seguintes documentos:

Documentos físicos:

RG,

passaporte,

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e

Carteira de Trabalho (impressa e emitida após 27/01/1997) ou identidade profissional expedida por conselho de classe.

Estrangeiros podem apresentar o passaporte, Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), documento provisório de Registro Nacional Migratório ou documento de identificação oficial emitido por país-membro do Mercosul.

Documentos digitais:

e-Título,

CNH Digital,

RG Digital,

Identidade Digital (CIN).

Os documentos devem ser apresentados exclusivamente dentro dos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br. Capturas de tela ou fotos não serão aceitas.

Também não são aceitos documentos não listados no edital do exame, como Boletim de Ocorrência, certidões de nascimento, casamento, título de eleitor impresso, carteira de estudante, certificado de residência, crachás e cópias (mesmo que autenticadas).

Caneta esferográfica de tinta preta

A caneta exigida é esferográfica, de tinta preta e feita de material transparente. As três características são obrigatórias.

A recomendação é levar pelo menos duas canetas que atendam a essa regra, para ter uma reserva.

O candidato não pode usar caneta azul ou de outra cor para o Cartão-Resposta e a redação.

Itens Proibidos

Alguns objetos podem causar a eliminação do candidato. Por isso, antes de entrar na sala, o candidato receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos.

O envelope deverá ser colocado embaixo da carteira, lacrado e identificado, com aparelhos eletrônicos, como o telefone celular, desligados.

Serão eliminados os participantes que, ao ingressar na sala de provas, estiverem levando consigo, fora do envelope porta-objetos, qualquer um dos seguintes itens:

Impressos: cartão de confirmação de inscrição ou Declaração de Comparecimento impressa.

cartão de confirmação de inscrição ou Declaração de Comparecimento impressa. Eletrônicos: celulares, relógios (digitais ou analógicos), fones de ouvido, chaves com alarme, garrafas digitais e cigarros eletrônicos, que devem estar desligados, com alarmes desativados e guardados no envelope porta-objetos.

celulares, relógios (digitais ou analógicos), fones de ouvido, chaves com alarme, garrafas digitais e cigarros eletrônicos, que devem estar desligados, com alarmes desativados e guardados no envelope porta-objetos. Materiais de estudo e vestuário: Lápis, borracha, corretivo, lapiseira, réguas, livros, anotações, óculos escuros e chapéus/bonés não podem ser usados durante a prova.

Lápis, borracha, corretivo, lapiseira, réguas, livros, anotações, óculos escuros e chapéus/bonés não podem ser usados durante a prova. Atenção: o edital prevê eliminação do participante se o celular emitir som, inclusive toque ou alarme, mesmo estando guardado no envelope. Por esse motivo, é imprescindível desligar o aparelho.

Comunicação

É proibido estabelecer ou tentar estabelecer qualquer tipo de comunicação externa ou interna, assim como gravar ou fotografar a aplicação do exame.

Também é proibido registrar ou divulgar, por meio de imagem ou som, a realização da prova ou qualquer material usado no exame.

Checklist para a véspera da prova

Separe um documento físico aceito. Se optar pelo digital, confirme o acesso no aplicativo oficial;

Teste e guarde duas ou mais canetas pretas, material transparente;

Imprima o Cartão de Confirmação. Ele é opcional, mas pode ajudar na localização da sala;

Prepare lanche, água e medicamentos necessários;

Retire da bolsa livros, anotações, lápis, borracha, relógio e outros objetos desnecessários;

Desative alarmes do celular e de qualquer aparelho eletrônico.



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