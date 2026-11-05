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ENEM Enem 2026: Sesi promove Relax Day para estudantes que irão prestar o exame Unidades de Paulista e Camaragibe realizarão momentos focados no cuidado com a saúde emocional e mental dos alunos

As unidades do Sesi Paulista e Camaragibe promovem o Relax Day para alunos que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 8 e 15 de novembro.

Em Camaragibe, a programação começa nesta quinta-feira (5), com um momento de homenagens. Já em Paulista, as atividades acontecem nesta sexta-feira (6) das 9h às 13h30.

Sobre o evento

Por meio de atividades de relaxamento, integração e autocuidado, a iniciativa busca reduzir a ansiedade que antecede a realização do exame.

O encontro oferece aos estudantes um momento de acolhimento e preparação emocional para enfrentar as provas com mais tranquilidade e confiança.

Durante a programação, os estudantes serão recebidos por seus familiares na quadra de cada unidade e ganharão um Baú de Memórias, que poderá conter lembranças da infância, como fotografias, objetos especiais e presentes.

“É muito importante porque os estudantes estão se preparando há muito tempo. Então, programamos dois momentos importantes no Relax Day. Vamos receber as famílias dos estudantes na quadra de cada unidade, onde elas irão entregar os presentes, conversar e ter esse momento de troca com eles. Depois, a programação segue na área externa, com banho de piscina. A finalidade é que cheguem à prova mais confiantes e relaxados”, explicou Maria Izabel, gerente das unidades do Sesi Paulista e Camaragibe.

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