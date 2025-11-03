A- A+

Enem Enem: Acelere Experience reúne 20 mil estudantes em festival gratuito de preparação para as provas Evento no Classic Hall, em Recife, promove dois dias de aulas, música e motivação para quem vai encarar o exame nacional

Nos dias 5 e 6 de novembro, o Classic Hall, em Recife, recebe o Acelere Experience, um dos maiores festivais de educação do país. O evento gratuito reúne 20 mil estudantes em uma programação voltada à preparação para o Enem, combinando aulas-show, palestras, apresentações musicais e momentos de descontração.

Promovido pelo projeto Acelere no Enem, o festival chega à terceira edição com o objetivo de transformar a reta final de estudos em uma experiência leve e inspiradora. Os portões serão abertos às 7h e a programação se estende até as 17h em ambos os dias.

Iniciativa busca democratizar o acesso à educação

O Acelere Experience é uma das ações do Acelere no Enem, projeto reconhecido nacionalmente por incentivar o acesso gratuito à educação e oferecer oportunidades a estudantes de todo o país. Segundo o idealizador do movimento, Rhayann Vasconcelos, o festival nasceu para mostrar que o aprendizado pode ser prazeroso e transformador.

Entre os nomes confirmados no palco estão Tiago Medeiros (jornalista e apresentador), Fernanda Pessoa (professora), Flávio Andrade (comediante), Mago de Tarso (rapper) e Bruna Pinheiro (influencer), além de outros convidados. As apresentações prometem unir conteúdo, motivação e entretenimento para ajudar os estudantes a se prepararem com mais confiança.

Evento conta com o apoio de grandes marcas e instituições

A terceira edição do Acelere Experience tem patrocínio de BIC, Caixa Econômica e Governo do Brasil, Copergás, Estácio, Fits e Unit, Instituto Claro, Kibon, Pravaler, Sebrae, São Braz e Uninassau. O evento também conta com o apoio das GREs Recife Norte e Recife Sul.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial: www.acelerexp.com.br.

Serviço

Evento: Acelere Experience - Festival gratuito de preparação para o Enem

Data: 5 e 6 de novembro

Local: Classic Hall, Recife (PE)

Horário: das 7h às 17h

Inscrições: gratuitas pelo site www.acelerexp.com.br

