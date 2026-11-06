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Enem: com linhas reforçadas, ônibus da RMR serão gratuitos para estudantes nos domingos de prova

Além da gratuidade, o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) prevê o reforço na operação, com ônibus adicionais e 542 viagens extras

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Com linhas reforçadas, ônibus da RMR serão gratuitos para estudantes nos domingos de provaCom linhas reforçadas, ônibus da RMR serão gratuitos para estudantes nos domingos de prova - Foto: Rafael Furtado/Arquivo Folha de Pernambuco

Estudantes da Região Metropolitana do Recife (RMR) terão direito a ônibus gratuitos para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As provas serão realizadas neste domingo (8) e no domingo seguinte (15).

Além da gratuidade, o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) prevê o reforço na operação, com ônibus adicionais e 542 viagens extras para facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova. 

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A governadora Raquel Lyra destacou a importância de garantir a gratuidade para os estudantes. Ao todo, mais de 46 mil pessoas devem ser contempladas nos domingos de prova.

"O Enem representa uma etapa significativa na trajetória desses jovens, e nosso objetivo é assegurar tranquilidade e condições para que realizem o exame sem que o custo do transporte seja uma preocupação", afirmou.

Como vai funcionar
O cartão VEM Passe Livre RMR já garante a gratuidade aos estudantes que se deslocam de casa para a escola durante a semana. Desta vez, o benefício será expandido para os dois próximos domingos, não havendo cobrança nos dias das provas do Enem. 

Com isso, os estudantes poderão usar seus cartões sem custo em todas as linhas do sistema, os BRTs inclusive nas estações e as linhas interbairros. As linhas opcionais não estão abrangidas.

Ônibus na RMRÔnibus serão gratuitos para estudantes nos domingos de prova. - Foto: Anderson Stevens/Arquivo Folha de Pernambuco

Com o reforço, o número de viagens será ampliado, passando de 1.657 para 2.199. Veja abaixo as linhas que receberão reforço:

Metrô em horário normal
Vale lembrar que o Metrô do Recife funcionará em horário normal, das 5h às 22h, nos dois domingos de prova do Enem. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no entanto, não confirmou se a operação será gratuita para estudantes. 

Ramal Camaragibe do Metrô do Recife volta a funcionarMetrô funcionará em horário normal nos domingos de prova. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

Apesar da manutenção do horário habitual, os candidatos que utilizarem o transporte para chegar aos locais de prova devem considerar o tempo adicional de espera na Linha Sul, que opera em via singela devido à substituição de dormentes. 

Enem
Os mais de 5 milhões de candidatos de todo o país que participarão no domingo (8) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 enfrentarão uma verdadeira maratona, com cinco horas e meia de duração. 

Pernambucano tira nota mil na redação do Enem 2025 Primeiro dia de Enem terá 90 questões e redação. - Foto: Angelo Miguel/MEC

Neste primeiro dia de provas, os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação. Os conteúdos cobrados no primeiro dia de provas englobam as seguintes disciplinas:

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