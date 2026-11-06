Enem: com linhas reforçadas, ônibus da RMR serão gratuitos para estudantes nos domingos de prova
Além da gratuidade, o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) prevê o reforço na operação, com ônibus adicionais e 542 viagens extras
Estudantes da Região Metropolitana do Recife (RMR) terão direito a ônibus gratuitos para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As provas serão realizadas neste domingo (8) e no domingo seguinte (15).
Além da gratuidade, o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) prevê o reforço na operação, com ônibus adicionais e 542 viagens extras para facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.
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A governadora Raquel Lyra destacou a importância de garantir a gratuidade para os estudantes. Ao todo, mais de 46 mil pessoas devem ser contempladas nos domingos de prova.
"O Enem representa uma etapa significativa na trajetória desses jovens, e nosso objetivo é assegurar tranquilidade e condições para que realizem o exame sem que o custo do transporte seja uma preocupação", afirmou.
Como vai funcionar
O cartão VEM Passe Livre RMR já garante a gratuidade aos estudantes que se deslocam de casa para a escola durante a semana. Desta vez, o benefício será expandido para os dois próximos domingos, não havendo cobrança nos dias das provas do Enem.
Com isso, os estudantes poderão usar seus cartões sem custo em todas as linhas do sistema, os BRTs inclusive nas estações e as linhas interbairros. As linhas opcionais não estão abrangidas.
Com o reforço, o número de viagens será ampliado, passando de 1.657 para 2.199. Veja abaixo as linhas que receberão reforço:
- 020 Candeias / TI Tancredo Neves
- 021 TI Joana Bezerra / Shopping RioMar
- 080 Joana Bezerra / Boa Viagem
- 101 Circular (C. da Boa Vista / Rua do Sol)
- 138 Zumbi do Pacheco / TI Tancredo Neves
- 149 TI Cavaleiro / Zumbi do Pacheco
- 164 Marcos Freire / TI Cajueiro Seco
- 165 Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco
- 181 Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco
- 185 TI Cabo
- 202 TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)
- 205 TI Barro / UR-05 (BR-101)
- 252 Vila Rica / TI Jaboatão
- 330 Casa Amarela / CDU (Av. Caxangá)
- 520 TI Macaxeira / Parnamirim
- 522 Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)
- 624 Brejo
- 640 Guabiraba / Derby
- 642 Córrego do Jenipapo
- 645 Av. Norte (Macaxeira)
- 710 Beberibe / Derby
- 760 Dois Unidos / Derby
- 844 Santa Casa / TI Xambá
- 861 TI Xambá / TI Joana Bezerra
- 881 TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)
- 1909 TI Pelópidas / TI Joana Bezerra
- 1912 Caetés I / TI Abreu e Lima
- 1913 TI PE-15 / TI Joana Bezerra
- 1963 TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)
- 1986 TI PE-15 / TI Rio Doce
- 1992 Pau Amarelo
- 2043 TI CDU / TI Joana Bezerra (Parador)
- 2402 Parque Capibaribe / Caxangá
- 2431 TI CDU / TI Caxangá (UFPE)
- 2466 Vera Cruz / TI Camaragibe
Metrô em horário normal
Vale lembrar que o Metrô do Recife funcionará em horário normal, das 5h às 22h, nos dois domingos de prova do Enem. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no entanto, não confirmou se a operação será gratuita para estudantes.
Apesar da manutenção do horário habitual, os candidatos que utilizarem o transporte para chegar aos locais de prova devem considerar o tempo adicional de espera na Linha Sul, que opera em via singela devido à substituição de dormentes.
Enem
Os mais de 5 milhões de candidatos de todo o país que participarão no domingo (8) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 enfrentarão uma verdadeira maratona, com cinco horas e meia de duração.
Neste primeiro dia de provas, os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação. Os conteúdos cobrados no primeiro dia de provas englobam as seguintes disciplinas:
- Português
- Literatura
- Inglês/Espanhol
- Artes
- Tecnologia da informação e comunicação
- Educação física
- História
- Geografia
- Filosofia
- Sociologia