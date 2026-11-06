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MOBILIDADE Enem: com linhas reforçadas, ônibus da RMR serão gratuitos para estudantes nos domingos de prova Além da gratuidade, o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) prevê o reforço na operação, com ônibus adicionais e 542 viagens extras

Estudantes da Região Metropolitana do Recife (RMR) terão direito a ônibus gratuitos para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As provas serão realizadas neste domingo (8) e no domingo seguinte (15).

Além da gratuidade, o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) prevê o reforço na operação, com ônibus adicionais e 542 viagens extras para facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.

A governadora Raquel Lyra destacou a importância de garantir a gratuidade para os estudantes. Ao todo, mais de 46 mil pessoas devem ser contempladas nos domingos de prova.

"O Enem representa uma etapa significativa na trajetória desses jovens, e nosso objetivo é assegurar tranquilidade e condições para que realizem o exame sem que o custo do transporte seja uma preocupação", afirmou.

Como vai funcionar

O cartão VEM Passe Livre RMR já garante a gratuidade aos estudantes que se deslocam de casa para a escola durante a semana. Desta vez, o benefício será expandido para os dois próximos domingos, não havendo cobrança nos dias das provas do Enem.

Com isso, os estudantes poderão usar seus cartões sem custo em todas as linhas do sistema, os BRTs inclusive nas estações e as linhas interbairros. As linhas opcionais não estão abrangidas.

Ônibus serão gratuitos para estudantes nos domingos de prova. - Foto: Anderson Stevens/Arquivo Folha de Pernambuco

Com o reforço, o número de viagens será ampliado, passando de 1.657 para 2.199. Veja abaixo as linhas que receberão reforço:

020 Candeias / TI Tancredo Neves

021 TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

080 Joana Bezerra / Boa Viagem

101 Circular (C. da Boa Vista / Rua do Sol)

138 Zumbi do Pacheco / TI Tancredo Neves

149 TI Cavaleiro / Zumbi do Pacheco

164 Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

165 Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco

181 Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco

185 TI Cabo

202 TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

205 TI Barro / UR-05 (BR-101)

252 Vila Rica / TI Jaboatão

330 Casa Amarela / CDU (Av. Caxangá)

520 TI Macaxeira / Parnamirim

522 Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)

624 Brejo

640 Guabiraba / Derby

642 Córrego do Jenipapo

645 Av. Norte (Macaxeira)

710 Beberibe / Derby

760 Dois Unidos / Derby

844 Santa Casa / TI Xambá

861 TI Xambá / TI Joana Bezerra

881 TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)

1909 TI Pelópidas / TI Joana Bezerra

1912 Caetés I / TI Abreu e Lima

1913 TI PE-15 / TI Joana Bezerra

1963 TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)

1986 TI PE-15 / TI Rio Doce

1992 Pau Amarelo

2043 TI CDU / TI Joana Bezerra (Parador)

2402 Parque Capibaribe / Caxangá

2431 TI CDU / TI Caxangá (UFPE)

2466 Vera Cruz / TI Camaragibe

Metrô em horário normal

Vale lembrar que o Metrô do Recife funcionará em horário normal, das 5h às 22h, nos dois domingos de prova do Enem. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no entanto, não confirmou se a operação será gratuita para estudantes.

Metrô funcionará em horário normal nos domingos de prova. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

Apesar da manutenção do horário habitual, os candidatos que utilizarem o transporte para chegar aos locais de prova devem considerar o tempo adicional de espera na Linha Sul, que opera em via singela devido à substituição de dormentes.

Enem

Os mais de 5 milhões de candidatos de todo o país que participarão no domingo (8) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 enfrentarão uma verdadeira maratona, com cinco horas e meia de duração.

Primeiro dia de Enem terá 90 questões e redação. - Foto: Angelo Miguel/MEC

Neste primeiro dia de provas, os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação. Os conteúdos cobrados no primeiro dia de provas englobam as seguintes disciplinas:

Português

Literatura

Inglês/Espanhol

Artes

Tecnologia da informação e comunicação

Educação física

História

Geografia

Filosofia

Sociologia

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