EDUCAÇÃO Enem como diploma: Inep disponibiliza declaração que permitirá matrícula em universidade Documento prévio será publicado na Página do Participante; certificação digital sai em março

A partir desta sexta-feira, alunos que pretendem utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como chancela conclusão da educação básica terão acesso à declaração de atendimento às condições dessa certificação.



Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o documento será publicado na Página do Participante e permitirá a pré-matrícula em instituições de educação superior.

O documento é emitido previamente ao certificado de conclusão do Ensino Médio. Com ele em mãos, os estudantes que se enquadrarem nos pré-requisitos e prazos estabelecidos pelas instituições de ensino poderão fazer a pré-matrícula. Já a certificação digital de conclusão do Ensino Médio, em si, estará disponível a partir de 2 de março, por meio de sistema a ser disponibilizado no portal do Inep.

"A certificação é emitida pelos institutos federais. A novidade vai facilitar a entrega do certificado ao participante, que não precisará ir até a sede da instituição, além de possibilitar o acesso à educação superior no mesmo ano da certificação", destacou o Inep.





Pela primeira vez, ainda de acordo com o Inep, a certificação do Ensino Médio via Enem poderá ser utilizada na edição subsequente dos processos seletivos do Ministério da Educação (MEC): no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que já concluiu o processo de inscrições; no Programa Universidade para Todos (Prouni), com inscrições abertas até 29 de janeiro; e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que abrirá inscrições entre 3 e 6 de fevereiro.

No começo da semana, alunos se queixaram que não estavam conseguindo emitir o certificado e afirmaram temer a perda das vagas por isso.

Como O Globo mostrou em agosto, a prova voltou a atrair candidatos com mais de 18 anos que não terminaram a educação básica depois que o Ministério da Educação (MEC) decidiu retomar a certificação do ensino médio por essa via — esse grupo teve um crescimento de mais de 200%.

Para obter a certificação via Enem, é preciso tirar pelo menos 450 pontos em cada uma das quatro provas objetivas (Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) e 500 na Redação.

Os aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou em outros vestibulares têm de comprovar a conclusão da educação básica para cursar o Ensino Superior

