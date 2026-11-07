Sáb, 07 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado07/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Exame Nacional do Ensino Médio

Enem: confira as regras da redação e dicas para um texto nota 1.000

Relembre os últimos temas cobrados na redação do Enem

Reportar Erro
Enem: confira as regras da redação e dicas para um texto nota 1.000Enem: confira as regras da redação e dicas para um texto nota 1.000 - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Prova de Redação será um dos desafios dos mais de 5 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo.

A avaliação conta com textos de apoio para que o candidato discorra, em até 30 linhas, sobre o tema proposto. 

Para ter um bom desempenho, é importante que o candidato conheça o estilo da prova e as regras da redação do Enem, que são detalhadas no Guia do Participante. 

Texto dissertativo-argumentativo 
No texto do tipo dissertativo-argumentativo, o autor deverá defender um ponto de vista sobre determinado assunto. A redação deve ser fundamentada com argumentos, com o objetivo de convencer o leitor sobre determinada opinião. 

“É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Por isso, a dupla natureza desse tipo textual: é argumentativo, porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo, porque utiliza explicações para justificá-lo”, explica o Guia do Participante.  

 

Leia também

• Esteja preparado para o Enem 2026: confira dicas e saiba o que priorizar

• Enem: candidato pode saber local de prova por telefone

• Enem: descanso deve ser prioridade nas horas que antecedem a prova

Avaliação 
Os avaliadores vão atribuir notas de 0 a 200 a cinco competências textuais presentes na redação. A soma delas compõe a nota total, que pode chegar a 1.000 pontos.  

As cinco competências avaliadas na redação do Enem são: 

É importante lembrar que o candidato deve passar o rascunho a limpo na Folha de Redação, que será corrigida pelos avaliadores. Deve-se reservar um tempo específico para fazer essa transcrição, uma vez que a folha de rascunho não é levada em conta na correção.  

Temas 
O professor de redação Renato Júdice explicou, em entrevista à Rádio Nacional, que a prova não cobra grandes temas genéricos, mas um recorte específico, delimitado por textos motivadores.

Ou seja, o tema não será, por exemplo, “inteligência artificial”, mas algum aspecto específico do assunto, como o uso da IA na educação. Confira abaixo a lista de temas das 10 últimas edições. 

Como sugestão de estrutura, o professor sugere organizar o texto em quatro parágrafos: 

Essa solução não pode ser genérica, como indica o professor Júdice. O candidato não pode simplesmente dizer "a sociedade precisa mudar" ou "o governo tem que tomar providências". Para uma porposta consistente, é necessário indicar o que poderia ser feito, por quem e com quais recursos.  

“A redação do Enem é um exercício de cidadania intelectual. O estudante precisa ler um problema público, assumir uma posição responsável e demonstrar que consegue transformar diagnóstico em proposição", recomenda. 

O que pode zerar a redação? 
Entre as situações que podem levar à nota zero ou anulação, previstas no edital, estão: 

Relembre os últimos 10 temas da redação do Enem 

Resenha Enem
No domingo, a partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil, além de emissoras da Rádio Nacional.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter