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EDUCAÇÃO Enem de Milhões: curso Oficina de Estudos promove aulão gratuito com expectativa de mil estudantes Evento totalmente gratuito e aberto ao público segue com inscrições abertas até 15 de junho

O curso Oficina de Estudos, localizado no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, promoverá, na próxima terça-feira (16), das 9h às 17h, de forma gratuita, o Enem de Milhões, com a proposta de preparação estratégica, conteúdo direcionado e experiência imersiva para estudantes que vão realizar o vestibular.

Criado em 2022, o aulão ocorre em formato presencial e remoto, reunindo oito disciplinas em um dia de revisão intensiva, voltado para estudantes que buscam fortalecer os estudos.

Aberta ao público e organizada também para receber participantes de fora da comunidade da instituição, a revisão foi preparado para oferecer uma jornada dinâmica de aprendizado, com conteúdos estratégicos, resolução inteligente de questões, técnicas de prova e abordagem dos assuntos mais recorrentes do Enem.

Gratuito, aberto ao público e pensado também para receber participantes de fora da comunidade da instituição, o aulão acontece no dia 16 de junho, das 9h às 17h, em formato presencial e remoto. Foto: Oficina de Estudos / Divulgação

Gratuito, aberto ao público e pensado também para receber participantes de fora da comunidade da instituição, o aulão acontece no dia 16 de junho, das 9h às 17h, em formato presencial e remoto. Foto: Oficina de Estudos / Divulgação

Gratuito, aberto ao público e pensado também para receber participantes de fora da comunidade da instituição, o aulão acontece no dia 16 de junho, das 9h às 17h, em formato presencial e remoto. Foto: Oficina de Estudos / Divulgação

Gratuito, aberto ao público e pensado também para receber participantes de fora da comunidade da instituição, o aulão acontece no dia 16 de junho, das 9h às 17h, em formato presencial e remoto. Foto: Oficina de Estudos / Divulgação



A programação reúne professores de Matemática, Redação, História, Geografia, Química, Física, Biologia, Filosofia e Sociologia.

Em meio às celebrações juninas, o ENEM de Milhões também investe em um ambiente descontraído como forma de estimular o bem-estar dos estudantes durante a rotina intensa de estudos.

“O ENEM de Milhões nasceu com o propósito de ampliar oportunidades e mostrar que a preparação para o ENEM pode ser mais acessível, dinâmica e acolhedora. Nosso desejo é receber não apenas estudantes que já vivem uma rotina intensa de estudos, mas também aqueles que ainda estão buscando um direcionamento, querendo retomar a preparação ou dar os primeiros passos", destacou o coordenador pedagógico do curso Oficina de Estudos, Fernando Costa.

Além das aulas, o evento contará com atrações, interação, brindes, comidas típicas e momentos de integração, criando uma atmosfera que combina aprendizado, descontração e motivação.

"Queremos que esse aulão seja um momento de aprendizado, revisão, incentivo e descoberta de caminhos para quem sonha com uma aprovação”, pontuou o gestor.

As inscrições seguem abertas até às 18h da próxima segunda-feira (15), véspera do evento, por meio da plataforma Sympla.

Com mais de 600 inscritos confirmados, o aulão trabalha com expectativa de receber aproximadamente 1 mil alunos nesta edição.

Serviço:

ENEM de Milhões – Aulão Gratuito

Local: Curso Oficina de Estudos – Madalena, Recife

Data: Terça-feira, 16 de junho

Horário: 9h às 17h

Formato: Presencial e remoto

Inscrições: Totalmente gratuitas

Até às 18h da próxima segunda-feira, 15 de junho

Até às 18h da próxima segunda-feira, 15 de junho Link: Sympla

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