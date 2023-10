A- A+

Educação Enem: escolas de Pernambuco estão entre as maiores notas Colégio Cognitivo aparece entre as melhores escolas privadas do Estado, enquanto Colégio de Aplicação da UFPE lidera entre as públicas

Pernambuco tem quatro unidades de ensino entre as 50 com as maiores notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As informações, que não eram reveladas há três anos, foram obtidas pelos pesquisadores Paulo Vivas, Murilo Vasconcelos e Mateus Prado, da edtech AIO Educação.

"A pesquisa é importante para trazer transparência dos dados públicos sobre a educação no Ensino Médio", afirmou Prado, um dos responsáveis pelo estudo intitulado “Análise da evolução e disparidades nas notas do Enem: uma abordagem de transparência de dados para comparação de escola e perfil socioeconômico dos alunos”.

Na lista, as duas unidades de ensino pernambucanas mais bem colocadas são da rede pública. No 26º lugar nacional e primeiro no ranking estadual está o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com média de 711,10, seguido pela Escola de Aplicação do Recife da Universidade de Pernambuco (UPE), em 30º geral, com 707,35. O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (UFV) é a escola pública mais bem posicionada (20º lugar).

Melhor unidade de ensino privada

A melhor escola privada de Pernambuco segundo os dados do Inep é o Colégio Cognitivo (Unidade Boa Viagem), no Recife, em 32º, com média de 705,05, e também com outra unidade (Casa Forte) do grupo ocupando a 34ª posição, com 703,97.

Completando o top 15 de Pernambuco estão o Colégio Núcleo - Jaqueira (80º), Colégio Equipe (111º), Colégio Eximius (175º), Colégio Núcleo - Boa Viagem (247º), Colégio Fazer Crescer (331º), Plenus Colégio e Curso (369º), Colégio GGE - Boa Viagem (374º), Colégio GGE (565º), Colégio Santa Maria (623º), Colégio das Damas (657º) e Colégio Motivo - Casa Forte (660º) Todos da rede privada.

PE é o 2º melhor do Nordeste

No recorte regional, o Nordeste está em segundo em proficiência no Enem, atrás apenas do Sudeste. Pernambuco é o segundo estado mais bem colocado, em sexto geral, abaixo apenas do Ceará, em quarto. A liderança na lista é do Rio de Janeiro.

A primeira colocação geral ficou com o colégio Farias Brito, do Ceará, com média de 776,66. O segundo lugar é do Fibonacci Colégio, de Minas Gerais, com 736,64, seguido pelo Colégio Alfa Cem Bilíngue, do Rio de Janeiro, em terceiro, com 735,81 - todas privadas.

