Enem: Folha de Pernambuco traz dicas valiosas para candidato chegar confiante na prova

Um reconhecimento ao empenho. De quem ensina. De quem aprende. Das famílias: daquela que você não escolhe, mas que ama incondicionalmente, e da que você acolhe e é acolhido, formada por docentes que, mesmo sem os laços de sangue, também te preparam para o mundo. Tudo por meio da educação. A aprovação de um estudante é um trabalho de "muitas cabeças" para que, no fim, uma delas consiga atingir o objetivo final.

Milhões delas, nos dias 5 e 12 de novembro, viverão uma etapa importante da vida. O caminho passa pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Às vésperas da avaliação, a Folha de Pernambuco reuniu dicas de professores para chegar confiante na prova, recompensando o esforço de anos com a comemoração do ingresso ao Ensino Superior.

Redação exige atenção

Na primeira etapa do exame, no dia 5, haverá a redação. Além disso, terão 45 questões de Linguagens e Códigos e mais 45 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). O participante deverá responder somente a prova da língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida no ato da inscrição.

"Em 2023, as temáticas que os estudantes mais tiveram contato e poderão ser úteis nas redações envolvem inteligência artificial, com a questão do uso do ChatGPT. Temas de violência nas escolas, racismo no esporte, direitos das mulheres e direitos maternos trabalhistas também podem vir à tona”, afirmou Amanda Cunha, professora de redação.

Ainda dentro de Ciências Humanas, o professor de Geografia, Cazé Júnior, cita quais conteúdos o estudante precisa ficar atento para sair com um bom desempenho na disciplina. “Agropecuária, urbanização, indústria, demografia, relevo e climatologia são os pontos mais frequentes historicamente”, informou.

Cuidado na leitura

A professora de português, Danilma Soares, chama atenção para os estudantes observarem bem as perguntas abordadas na prova. “Na língua portuguesa, é cobrada a escrita formal da língua, com o conhecimento gramatical, além de compreender e interpretar textos. O ideal é o aluno ler com cuidado o enunciado. É uma prova com uma quantidade grande de textos e, algumas vezes, pode acabar cansando, não tendo um bom rendimento. Quanto aos assuntos, o Enem não foca tanto nas concordâncias e regências. Questões assim podem aparecer, mas com foco na semântica. É importante prestar atenção na variação linguística, nas figuras e funções da linguagem”, alertou.

No dia 12, o estudante fará mais 45 questões no bloco de “Matemática e suas tecnologias”. "O foco é no básico: regra de três, funções, probabilidade, estatística, geometria plana e espacial e as progressões. Tendo esses assuntos afiados, os participantes farão uma boa prova. Também é interessante começar pelas questões que é possível interpretar e resolver com mais facilidade, sem demorar muito em uma mais difícil para não perder tempo", observou Thays Siqueira, professora da disciplina.

Além de matemática, o exame terá mais 45 questões de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia). “A abordagem de Biologia tem como característica questões e conteúdos relacionados ao cotidiano: ecologia, genética e evolução, por exemplo. Isso se deve ao fato destes temas estarem diretamente ligados às questões sociais e políticas, pois discutem ações que impactam na vida. A estratégia é estudar com textos atualizados, analisando os impactos ambientais provocados pela ação antrópica, poluição e descarte de resíduos, e os impactos que causam na manutenção da vida das mais variadas espécies. Questões sobre clonagem, melhoramento genético e saúde pública terão grande relevância em virtude do cenário mundial que tem intensificado a proliferação de muitas doenças virais e bacterianas, assim como a relação entre a questão ambiental e o aumento de casos de câncer”, explicou a professora de biologia, Silvia Luz.

Relaxar também é necessário

Com os conteúdos estudados, os professores também destacam a necessidade de o aluno descansar a mente na véspera da prova para chegar bem ao Enem. "Exercícios físicos, momentos de relaxamento e atividades de lazer são essenciais. Os estudantes devem descansar, ouvir música e se divertir para não se sobrecarregar e prejudicar o desempenho na hora da prova. No dia, também é bom ter uma alimentação leve e saudável, levando água", reforçou Silvia. "Corpo e mente irão fazer a diferença. A hora é de desalecerar", frisou Amanda.

Nos dois dias de prova, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, com o início do Enem às 13h30 (horários de Brasília). No dia 5, o exame vai até 19h (20h para participantes com tempo adicional e 21h para aqueles que farão a videoprova em libras). No dia 12, o término será às 18h30, acrescentando uma ou duas horas a mais nos mesmos critérios acima.

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova. Nesta edição do Enem, além da capa colorida, o caderno de questões também terá elementos gráficos preenchidos com cores.

O local do exame será informado no cartão de confirmação da inscrição, que deverá ser levado no dia do teste, junto com um documento oficial com foto e uma caneta esferográfica transparente na cor preta. É permitido levar água (em garrafa transparente), assim como lanches, que podem ser vistoriados pelos fiscais de sala.

Telefones celulares ou qualquer equipamento eletrônico devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala. Também não é permitido o uso de bonés, chapéus, óculos escuros, cigarros e bebidas alcoólicas.

Importância da nota do Enem

O resultado do Enem pode garantir o ingresso em uma unidade de ensino superior, sendo útil ainda para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para vagas em instituições públicas, e para o Programa Universidade para Todos (Prouni), iniciativa do Ministério da Educação que oferece bolsas integrais e parciais em redes particulares.

