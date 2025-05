Enem: inscrições abrem nesta segunda-feira; veja as mudanças para 2025

A- A+

O Ministério da Educação (MEC) abre nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). As provas serão realizadas em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro. Todos os candidatos devem se inscrever até 6 de junho pelo site do governo.

Nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba as provas serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Isso porque o Pará receberá a COP30, um encontro de líderes mundiais para debater meio ambiente, entre 10 e 21 de novembro.

Quem fez o pedido de gratuidade também precisa confirmar a inscrição neste momento. Alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas têm direito de fazer a prova de graça mesmo que não tenham feito o pedido de gratuidade. Basta confirmar a inscrição agora. O restante deve pagar R$ 85 até 11 de junho.





Este ano, os alunos de escolas públicas terão pela primeira vez a ficha preenchida previamente. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a ideia é facilitar o acesso desse grupo à prova.

— Basta o aluno entrar no endereço da página, confirmar a inscrição e fazer a opção pela prova de línguas — afirmou o ministro.

O teste voltará a dar certificado de conclusão de ensino médio para aqueles que não completaram essa etapa escolar. Para isso, é preciso tirar pelo menos 450 em cada prova e 500 na redação.

Pagamento e gratuidade

Para os estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 11 de junho.

Não será gerado boleto para o participante que informar na inscrição que utilizará os resultados do Enem 2025 para pleitear o certificado de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Também não será gerado boleto para o concluinte do ensino médio (no ano de 2025), matriculado em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública, ainda que não tenha solicitado isenção da taxa de inscrição.

Veja o calendário

Inscrições: 26 de maio a 6 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: 26 de maio a 11 de junho

Pedido para tratamento pelo nome social: 26 de maio a 6 de junho

Solicitação para atendimento especializado: 26 de maio a 6 de junho

Resultado de atendimento especializado: 13 de junho

Recurso para atendimento especializado: 16 de junho a 20 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação da prova: 9 e 16 de novembro

Aplicação da prova em Belém, Ananindeua e Marituba no estado do Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro

