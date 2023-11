Enem PPL tem maior adesão dos últimos oito anos em Pernambuco

A- A+

O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) de 2023 tem o maior número de inscritos dos últimos oito anos em Pernambuco. De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), 2.520 pessoas se inscreveram. Os candidatos são de 24 unidades prisionais e 13 cadeias públicas do Estado.

O Presídio de Igarassu (PIG), localizado na Região Metropolitana do Recife (RMR), é a unidade com o maior número de candidatos (418); seguido do Centro de Observação Criminológica e Triagem Prof. Everaldo Luna (Cotel), em Abreu e Lima (320); e do Presídio Rorinildo da Rocha Leão (PRRL), em Palmares, na Zona da Mata Sul (203).

As provas do Enem PPL serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro.

“A educação é fundamental para os reeducandos, pois proporciona a oportunidade de adquirir novas habilidades e conhecimentos que podem ajudar na reintegração à sociedade após o cumprimento da pena”, destaca o secretário executivo de ressocialização, Paulo Paes, que reforça a importância do Enem PPL em promover a ressocialização e a redução da criminalidade, além de gerar igualdade de oportunidades educacionais.

Inscrições

As inscrições do Enem PPL nos últimos oito anos quase triplicaram no Estado. Em 2016, foram 934 inscritos; em 2017, 867; em 2018, 1.011; em 2019, 1.164; em 2020, 1.273 inscrições; em 2021, 1.706 registros; em 2022, 2.012 inscritos e em 2023, 2.520.

"O investimento em educação segue como um dos principais pilares no processo de ressocialização, representando um novo caminho para a transformação na vida dos indivíduos privados de liberdade", acrescenta o secretário.

