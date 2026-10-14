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VESTIBULAR Enem se aproxima e estudantes entram na reta final de preparação; saiba como se preparar Com mais de 281 mil inscritos em Pernambuco, candidatos intensificam revisões e buscam equilibrar estudos e saúde emocional antes das provas

Com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, estudantes intensificam a preparação para revisar os conteúdos e reforçar o desempenho.

Em Pernambuco, são 281,2 mil inscritos na edição de 2026, que buscam uma vaga no ensino superior enquanto conciliam os estudos com os desafios da rotina e o controle da ansiedade.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), cerca de 212 mil participantes pernambucanos tiveram direito à gratuidade na inscrição.

O total de inscritos no estado representa um aumento de 3,3% em relação a 2025, quando foram registradas 272.299 inscrições confirmadas. Em todo o país, o exame reúne mais de 5 milhões de candidatos.

Para quem passou o ano entre aulas, exercícios e simulados, a proximidade da prova também aumenta a expectativa. Nesse contexto, Jéssica Carla, de 25 anos, estudante do curso preparatório Oficina de Estudos, busca uma vaga em Medicina.

Grávida de seis meses e moradora de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, ela precisou reorganizar a rotina para conciliar a preparação com os cuidados da gestação.

O deslocamento até o curso, no Recife, foi um dos principais desafios. Dependente do transporte público, Jéssica chegava a passar cerca de duas horas no trajeto de ida e outras duas na volta.

Por isso, reduziu a frequência presencial para duas ou três vezes por semana. Nos demais dias, estuda em casa e aproveita para realizar consultas e exames do pré-natal.

“Precisei diminuir os dias em que vou ao curso e passei a conciliar os estudos em casa com as consultas e os exames do pré-natal. Existe a tensão da prova e, ao mesmo tempo, a expectativa pela chegada do bebê. Por isso, também incluí exercícios na rotina para cuidar da mente e ter uma gestação mais saudável”, relatou.

Grávida de seis meses, Jéssica Carla adaptou a rotina de preparação para o Enem para conciliar os estudos com as consultas e os cuidados da gestação. | Foto: Divulgação/Oficina de Estudos

Revisão na reta final

Nas semanas que antecedem o exame, a preparação passa a priorizar a revisão dos conteúdos já estudados, a resolução de questões e a identificação de dificuldades.

Para Fernando Costa, professor de História e coordenador pedagógico da área do Enem da Oficina de Estudos, este não é o momento de concentrar esforços em uma grande quantidade de assuntos novos.

“Estamos na reta final. Não indicaria tanto ver conteúdo novo. O ideal é reforçar e revisar o que já foi visto. Nas revisões, os professores ainda podem reforçar alguns conteúdos que o estudante não tenha visto e ajudar a ganhar mais um tema ou outro”, orienta.

Na redação, Fernando recomenda ampliar as referências utilizadas na argumentação e evitar os chamados repertórios “de bolso”, empregados de forma genérica em diferentes temas.

O professor também destaca a importância de revisar aspectos gramaticais, como pontuação, uso da crase e acentuação, que podem comprometer o desempenho do candidato.

“É preciso ter cuidado principalmente com a competência 1, que avalia o domínio da modalidade escrita formal. Vírgula, crase e acentuação podem comprometer o texto e até afastar o candidato da nota mil”, alerta.

Para o primeiro dia de prova, a orientação é começar pela redação e fazer um planejamento antes de escrever.

De acordo com o professor, organizar previamente a introdução, os argumentos, os repertórios e a proposta de intervenção ajuda a estruturar o texto e desenvolver a argumentação.

Persistência e emocional

Aos 20 anos, Anna Beatriz Ferreira, moradora de Olinda e também estudante do preparatório, mantém o objetivo de ingressar em Medicina há três anos.

Embora tenha alcançado, em edições anteriores, notas que permitiriam o ingresso em outros cursos, ela decidiu continuar tentando uma vaga na graduação desejada, mesmo após considerar opções como Enfermagem e Biomedicina no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

“Nos momentos de reprovação, quando vi que a nota não daria para Medicina, me questionei se esse era mesmo o caminho para mim. Mas, com muita terapia e apoio dos meus familiares e amigos, entendi que não estou atrasada, que é uma construção árdua e que a Medicina é o meu real propósito de vida, onde vou me sentir realizada”, afirmou.

Na reta final, Anna concentra os estudos na revisão dos assuntos mais recorrentes, na resolução de questões e na análise dos próprios erros | Foto: Divulgação/Oficina de Estudos

Além da preparação acadêmica, a estudante mantém acompanhamento psicológico semanal para lidar com a ansiedade e considera o descanso parte importante da rotina antes do exame.

“Tenho focado muito em revisar os principais assuntos que caem na prova e fazer bastante questões. Também tenho feito acompanhamento psicológico semanal para preparar o emocional e controlar a ansiedade. Neste momento final, acredito que o descanso também é muito importante e tenho usado meus fins de semana para isso”, explicou.

O Enem 2026 será aplicado em dois domingos. No dia 8 de novembro, os participantes farão as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Já em 15 de novembro, será a vez de Ciências da Natureza e Matemática.

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