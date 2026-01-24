A- A+

EDUCAÇÃO Enem: "Sempre li todo tipo de livro", conta aluna que tirou nota 1000 na redação Manoela Paiva Flores, de 17 anos, pretende cursar Direito na UFRJ; jovem já havia participado do exame duas vezes como 'treineira'

O hábito constante de leitura, aliado ao desenvolvimento do senso crítico ao longo da vida escolar, foi decisivo para que a estudante Manoela Paiva Flores, de 17 anos, alcançasse a nota máxima na redação do Enem 2025.



Aluna do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Parque, na Gávea, Zona Sul do Rio, ela construiu o texto a partir do tema proposto, “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, abordando o impacto do etarismo sobre as mulheres e contrapondo essa realidade à forma como os idosos são valorizados em culturas indígenas.

Na redação de mil pontos, Manoela analisou como o envelhecimento tende a ser mais hostil para mulheres em uma sociedade que associa valor social à juventude e a padrões estéticos femininos.



Em outro eixo argumentativo, destacou que, em muitas comunidades indígenas, os mais velhos são reconhecidos como detentores de saberes e experiências, desempenhando papel central na transmissão de conhecimento — um contraste com a lógica predominante na sociedade contemporânea.

De acordo com Manoela, não teve um segredo ou uma fórmula pronta para se preparar. Porém, a estudante ressaltou a importância do aperfeiçoamento contínuo construído ao longo da trajetória escolar.





— O hábito da leitura foi essencial para minha preparação. Isso contribuiu para que eu pudesse adquirir um vocabulário mais abrangente. Eu sempre li todo tipo de livro, seja de ficção ou de qualquer outro gênero, além de assistir a muitos filmes e séries. Isso ajuda a construir repertório. Na minha redação eu citei, por exemplo, desde um conceito da escritora francesa Simone de Beauvoir até uma música da cantora Melanie Martinez — explica

Além da leitura, Manoela aponta a participação em debates e discussões como parte essencial da preparação. Segundo ela, o exercício constante da argumentação ajudou a lidar com o tema da prova sem recorrer a modelos prontos.

— Isso contribuiu para que eu estivesse preparada para dissertar sobre qualquer tema. No momento da redação do Enem, por exemplo, não me prendi a argumentações prontas, busquei uma abordagem diferente — conta.

A estudante pretende cursar Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e já havia feito o Enem em duas edições anteriores, em 2023 e 2024, como “treineira”. A experiência prévia, diz, contribuiu para reduzir a ansiedade e aumentar a confiança no dia da prova.

— Essas experiências nos outros anos ajudaram muito para que eu me sentisse mais preparada para fazer a prova e a redação. Além disso, usei outras técnicas que contribuíram para eu me concentrar e me sentir tranquila, como a prática de ioga e de exercícios de respiração — relata.

Para Daniel Bahiense, coordenador pedagógico do Ensino Médio da Escola Parque, o desempenho de Manoela reflete uma preparação que vai além do treinamento específico para o exame. Segundo ele, o resultado é consequência de um trabalho contínuo, desenvolvido ao longo dos anos, e que respeita as características individuais de cada aluno.

— Essa preparação, tanto para as redações quanto para as provas, é contínua. Por isso, é importante ter um repertório pedagógico amplo e manter um diálogo aberto com o aluno para que ele tenha seu protagonismo e, ao mesmo tempo, a possibilidade de trazer suas dúvidas e sugestões sempre que necessário. Acreditamos que somente assim podemos realmente ajudar nossos alunos para esse momento tão desafiador que é a preparação para o ENEM e para os vestibulares — explica.

