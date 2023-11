A- A+

MOBILIDADE Enem: veja opções de transporte, mudanças no trânsito e esquema especial de monitoramento CTTU realizará monitoramento e reforçará efetivo nos locais com maior fluxo de pessoas e veículos

A Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), montou um esquema especial de monitoramento de trânsito para os dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O primeiro acontece neste domingo (5), tendo abordagem voltada para Redação, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos. Com exceção da produção textual, cada área do conhecimento terá 45 questões. Para essa data, o tempo de duração do candidato com a prova é de até cinco horas e meia. No domingo seguinte (12), serão abordados assuntos de Ciências da Natureza e Matemática, cada um contendo 45 questões. Neste dia, a duração da prova é de até cinco horas.

Nos dois dias, os portões dos locais das provas serão, seguindo o horário de Brasília, abertos às 12h e fechados às 13h - meia hora antes do início do exame.

Para a operação no trânsito, um efetivo de agentes foi destacado para atuar nos principais corredores viários da capital pernambucana, com fiscalização e orientação de trânsito, para evitar retenções, já que se espera um maior número de veículos nas ruas no período.

Além do efetivo nas vias, o monitoramento também é realizado pela equipe da Central de Operações de Trânsito (COT), que acompanha o fluxo de pessoas e veículos com o auxílio das câmeras de videomonitoramento. A CTTU ressalta que a população pode acionar os serviços do órgão através do teleatendimento, que é gratuito e funciona 24h no número 0800.081.1078.

O órgão lembra, ainda, que os condutores não devem estacionar em local proibido porque isso pode dificultar a mobilidade dos cidadãos a caminho da prova do Enem, além de colocar pedestres em risco. O veículo flagrado sobre calçadas ou em fila dupla corre risco de ser notificado e removido. Já o motorista, pode receber multas entre as categorias leve, média e grave.

Mais ônibus

Para o primeiro domingo de provas, o Grande Recife Consórcio de Transporte reforça a frota de 28 linhas que operam na Região Metropolitana do Recife para atender os candidatos. São 138 ônibus a mais nas ruas, que farão 1.199 viagens ao longo do dia. Confira abaixo as linhas que têm acréscimo na frota.

061 - Piedade

346 - TI TIP (Conde da Boa Vista)

440 - CDU / Caxangá/ Boa Viagem

860 - TI Xambá (Príncipe)

1967 - TI Igarassu (Dantas Barreto)

1974 - Jardim Atlântico

1977 - TI Pelópidas (Conde da Boa Vista)

1983 - TI Rio Doce (Princesa Isabel)

1986 - TI Rio Doce / TI PE-15

1987 - TI Rio Doce (Príncipe)

1992 - Pau Amarelo

1994 - Conjunto Beira Mar

1993 - Conjunto Praia do Janga

521 - Alto Santa Isabel (Cde. Boa Vista)

522 - Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)

624 - Brejo (Cde. Boa Vista)

630 - Vasco da Gama / Derby

631 - Nova Descoberta (Cabugá)

202 - TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

640 - Guabiraba / Derby (Joana Bezerra)

2431 - TI CDU/TI Caxangá (UFPE)

2466 - Vera Cruz / TI Camaragibe

2490 - TI Camaragibe / TI Macaxeira

2920 - TI Rio Doce / TI CDU

164 - Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

168 - TI Tancredo Neves (Cde. B. Vista)

198 - Ipojuca / TI Cabo

Recife Antigo

Por causa das mudanças no trânsito do Bairro do Recife, pela interdição da Ponte 12 de Setembro (Ponte Giratória), diversas linhas de ônibus estão com itinerários alterados desde o último sábado (28). Passageiros também precisam ficar atentos às paradas, já que houve desativação de algumas, bem como alterações na localização. Veja abaixo.

Confira todas as mudanças das linhas de ônibus informadas pelo Grande Recife Consórcio:

014 BRASÍLIA

071 - CANDEIAS

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:.Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (pista principal)..

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180289, na Rua Primeiro de Março, esquina com a Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, lado oposto à Pracinha do Diário

Opção: PED SELETIVO 180267, ao lado do imóvel nº 160, Cartório de Protestos do Primeiro Ofício, na Rua Siqueira Campos



014 BRASÍLIA VIA PCR

071 - CANDEIAS VIA PCR

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Rua do Imperador.

Desvio:.:...Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180032, na Av. Martins de Barros, lado oposto à Rua Siqueira Campos

Opção: PED SELETIVO 180026, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino, na Av. Martins de Barros (normalmente não para)



032 SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

041 SETÚBAL (OPCIONAL)

064 PIEDADE (OPCIONAL)

Itinerário atual:...Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio: .Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes

Paradas que deixarão de ser atendidas: PED SELETIVO 180289, na Rua Primeiro de Março, esquina com a Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, lado oposto à Pracinha do Diário

Opções:

a) PED SELETIVO 180024, na Av. Martins de Barros, antes da interseção com a Av. N. S. do Carmo, lado oposto ao Edf. Inconfidência

b) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

Outras opções serão as novas paradas que serão instaladas provisoriamente na Av. Marquês de Olinda, sendo a primeira nº 180566, logo após a descida da Ponte Maurício de Nassau, e a segunda nº 180567, antes da interseção com a Rua Madre de Deus e a segunda, já próxima ao Marco Zero, defronte ao imóvel nº 35



018 BRASÍLIA TEIMOSA

SENTIDO Terminal de Santa Rita / Av. Dantas Barreto

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Dantas Barreto..

Desvio:...Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Av. Dantas Barreto..

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180289, na Rua Primeiro de Março, esquina com a Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, lado oposto à Pracinha do Diário

Opções:

a) PED SELETIVO 180026, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino, na Av. Martins de Barros (normalmente não para)

b) PED SELETIVO 180222, em frente ao Banco SANTANDER, na Av. Dantas Barreto (já param normalmente neste PED)

101 CIRCULAR (CONDE DA BOAVISTA / RUA DO SOL)

116 CIRCULAR (PRÍNCIPE)

117 - CIRCULAR (PREFEITURA/CABUGÁ) aos DOMINGOS

411 PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA)

532 DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA ( CRUZ CABUGÁ)

SENTIDO Av. Martins de Barros / Av. Guararapes

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:.Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (pista principal)..

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) Para as linhas 101, 116 e 117 ==> PED SELETIVO 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal, na Av. Martins de Barros (normalmente não para)

b) Para as linhas 101, 116 e 117 ==> PED SELETIVO 180299, no canteiro central da Av. Guararapes , defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

c) Para as linhas 411 e 532 ==> PED SELETIVO 180267, ao lado do imóvel nº 160, Cartório de Protestos do Primeiro Ofício, na Rua Siqueira Campos

107: CIRCULAR (CABUGÁ/PREFEITURA)

I - SENTIDO Prefeitura do Recife / Terminal de Santa Rita

Itinerário atual:.Cais do Apolo, giro à direita na Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Rua do Imperador

Desvio:.Cais do Apolo, giro à direita na Ponte Buarque de Macedo, Rua do Imperador

Parada que deixará de ser atendida: PED 180045, no Cais do Apolo, defronte ao Porto Digital

Opção: PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

II - SENTIDO Terminal de Santa Rita / Av. Guararapes

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:.Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (pista principal)..

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED SELETIVO 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal, na Av. Martins de Barros (normalmente não para)

b) PED SELETIVO 180299, no canteiro central da Av. Guararapes, sentido c/s, defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

212 JARDIM SÃO PAULO

242 PACHECO (FLORESTA)

4123 TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA)

4133 TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA)

4137 UR-011 (CAIS DE SANTA RITA)

SENTIDO Terminal de Santa Rita / Av. Dantas Barreto

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Dantas Barreto..

Desvio:...Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Av. Dantas Barreto..

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED SELETIVO 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal, na Av. Martins de Barros (normalmente não para)

b) PED SELETIVO 180222, em frente ao Banco SANTANDER, na Av. Dantas Barreto (já param normalmente neste PED)

168 TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

121 VILA DA SUDENE

214 UR 02 / IBURA (OPCIONAL)

224 UR 011 / JORDÃO (OPCIONAL)

SENTIDO Terminal de Santa Rita / Av. Guararapes

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (pista principal).

Desvio:...Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (pista principal)..

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180289, na Rua Primeiro de Março, esquina com a Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, lado oposto à Pracinha do Diário

Opções:

a) Para a linha 168 ==> PED SELETIVO 180031, na Av. Martins de Barros, bem próximo (antes) à Ponte Maurício de Nassau

b) Para as linhas 121, 168, 214 e 224 ==> PED SELETIVO 180266, defronte ao Banco SANTANDER, na Rua Siqueira Campos

c) Para as linhas 214 e 224 ==> PED SELETIVO 180298, no canteiro central da Av. Guararapes (sentido c/s), defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

d) Para a linha 168 ==> PED SELETIVO 180327, no canteiro central da Av. Guararapes (sentido s/c) , defronte à Rua da Palma (já para normalmente neste PED)

229 MARCOS FREIRE (OPCIONAL)

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Dantas Barreto..

Desvio:...Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Av. Dantas Barreto..

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180289, na Rua Primeiro de Março, esquina com a Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, lado oposto à Pracinha do Diário

Opção: PED SELETIVO 180266, defronte ao Banco SANTANDER, na Rua Siqueira Campos

331 TOTÓ VIA PCR

524 SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) VIA PCR

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes .

Desvio:.:...Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador

Parada que deixará de ser atendida: PED 180045, no Cais do Apolo, defronte ao Porto Digital

Opções:

a) Para as linhas 331 e 524 ==> PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

b) Para as linhas 331 e 524 ==> PED SELETIVO 180267, ao lado do imóvel nº 160, Cartório de Protestos do Primeiro Ofício, na Rua Siqueira Campos (normalmente elas já param neste PED)

c) Para a linha 331 ==> PED SELETIVO 180327, no canteiro central da Av. Guararapes (sentido s/c) , defronte à Rua da Palma (normalmente já para neste PED)

d) Para a linha 331 ==> PED SELETIVO 180030, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Ministério Público (normalmente já para neste PED)

414 - TORRE

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:...Av. Martins de Barros, giro à esquerda na Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes.

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED SELETIVO 180030, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Ministério Público (esta linha já para normalmente neste PED)

b) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

c) PED SELETIVO 180299, no canteiro central da Av. Guararapes , defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

414 TORRE VIA PCR

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes.

Desvio:.:...Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

b) PED 180045, no Cais do Apolo, defronte ao Porto Digital

Opções:

a) PED SELETIVO 180030, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Ministério Público (esta linha já para normalmente neste PED)

b) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

c) PED SELETIVO 180299, no canteiro central da Av. Guararapes , defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

d) PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

513 CÓRREGO DA AREIA

Itinerário atual:...Rua do Sol, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes.

Desvio:....Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à esquerda na Rua Primeiro de Março, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes.

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) PED SELETIVO 180449, na Praça da República ao lado da Secretaria da Fazenda, próximo à Ponte Buarque de Macedo

b) PED 180045, no Cais do Apolo, lado oposto ao Porto Digital

c) PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED nº 180565 que será implantado provisoriamente na Rua Primeiro de Março, na Pracinha do Diário (lado oposto à antiga sede do jornal Diário de Pernambuco)

b) PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

c) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República



513 CÓRREGO DA AREIA VIA PCR

Itinerário atual:...Rua do Sol, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes.

Desvio:....Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à esquerda na Rua Primeiro de Março, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes.

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) PED SELETIVO 180449, na Praça da República ao lado da Secretaria da Fazenda, próximo à Ponte Buarque de Macedo

b) PED 180045, no Cais do Apolo, lado oposto ao Porto Digital

c) PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED nº 180565 que será implantado provisoriamente na Rua Primeiro de Março, na Pracinha do Diário (lado oposto à antiga sede do jornal Diário de Pernambuco)

b) PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

c) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

514 NOVA DESCOBERTA (CÓRREGO DO JOAQUIM)

717 JOSÉ AMARINO DOS REIS

743 ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

712 ALTO SANTA TERESINHA

713 BOMBA DO HEMETÉRIO

741 DOIS UNIDOS (JOÃO DE BARROS)

Itinerário atual:...Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes...

Desvio:...Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes.

Parada que deixará de ser atendida pela linha 514: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opção para a linha 514: PED SELETIVO 180448, na Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal (já para normalmente) e PED SELETIVO 180298, no canteiro central da Av. Guararapes (sentido c/s), defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

Parada que deixará de ser atendida pelas linhas 712, 713, 717, 741 e 743: PED SELETIVO 180212, na Rua do Imperador, defronte o Restaurante Dom Pedro

Opção para as linhas 712, 713, 717, 741 e 743: PED SELETIVO 180448, na Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal

(já para normalmente neste PED)

Opção para a linha 743: PED SELETIVO 180293, na Av. Guararapes, defronte ao Edf. Conde da Boa Vista, nº 120

Opção para as linhas 712, 713, 717 e 741: PED SELETIVO 180294, na Av. Guararapes, defronte ao Edf. Almare, logo após o PED 180293

516 CASA AMARELA (TORRE / RECIFE ANTIGO)

Itinerário atual:....Av. Martins de Barros, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes.

Desvio:.....Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) PED 180045, no Cais do Apolo, lado oposto ao Porto Digital

b) PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

b) PED SELETIVO 180030, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Ministério Público (esta linha já para normalmente neste PED)

c) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

Outras opções serão as novas paradas que serão instaladas provisoriamente na Av. Marquês de Olinda, sendo a primeira nº 180566, logo após a descida da Ponte Maurício de Nassau, e a segunda nº 180567, antes da interseção com a Rua Madre de Deus e a segunda, já próxima ao Marco Zero, defronte ao imóvel nº 35

517 CÓRREGO DO INÁCIO

Itinerário atual:.Cais do Apolo, giro à direita na Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes.

Desvio:.Cais do Apolo, giro à direita na Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes.

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) PED 180045, no Cais do Apolo, lado oposto ao Porto Digital

b) PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

b) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

521 ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário atual: .Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março.

Desvio: .Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes

Paradas que deixarão de ser atendidas: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED SELETIVO 180024, na Av. Martins de Barros, antes da interseção com a Av. N. S. do Carmo, lado oposto ao Edf. Inconfidência

b) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

Outras opções serão as novas paradas que serão instaladas provisoriamente na Av. Marquês de Olinda, sendo a primeira nº 180566, logo após a descida da Ponte Maurício de Nassau, e a segunda nº 180567, antes da interseção com a Rua Madre de Deus e a segunda, já próxima ao Marco Zero, defronte ao imóvel nº 35

522 DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA)

Itinerário atual:...Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes...

Desvio:....Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes.

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED SELETIVO 180448, na Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal (já para normalmente) e PED SELETIVO 180298, no canteiro central da Av. Guararapes (sentido c/s), defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

b) PED SELETIVO 180298, no canteiro central da Av. Guararapes (sentido c/s), defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

Obs: esta linha 522 atenderá o PED 180448 nos dois sentidos da viagem

522 DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA) VIA PCR

724 CHÃO DE ESTRELAS VIA PCR

743 ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS) VIA PCR

Itinerário atual:...Rua do Sol, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes.

Desvio:....Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à esquerda na Rua Primeiro de Março, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes.

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) Para as linhas 522 (via PCR), 724 (via PCR) e 743 (via PCR) ==> PED 180045, no Cais do Apolo, lado oposto ao Porto Digital

Opção: PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

b) Para a linha 522 (via PCR) ==> PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED SELETIVO 180448, na Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal

(já para normalmente neste PED)

b) PED SELETIVO 180298, no canteiro central da Av. Guararapes (sentido c/s), defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

Obs: esta linha 522 atenderá o PED 180448 nos dois sentidos da viagem

Outra opção de PED para as linhas 522 (PCR, 724 (PCR) e 743 (PCR) é a nova parada que será instalada na Pracinha do Diário, nº 180565, lado oposto à antiga sede do jornal Diário de Pernambuco

611 ALTO JOSÉ DO PINHO

717 JOSÉ AMARINO DOS REIS VIA PCR

SENTIDO Cais do Apolo / Terminal de Santa Rita

Itinerário atual:...Cais do Apolo, giro à direita na Ponte Maurício de Nassau, Rua primeiro de Março, Rua do Imperador.

Desvio:...Cais do Apolo, giro à direita na Ponte Buarque de Macedo, Rua do Imperador...

Parada que deixará de ser atendida: PED 180045, no Cais do Apolo, lado oposto ao Porto Digital

Opção: PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

SENTIDO Terminal de Santa Rita / Av. Guararapes

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:.Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (pista principal)..

Parada que deixará de ser atendida pela linha 611: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) Para a linha 611 ==> PED SELETIVO 180267, ao lado do imóvel nº 160, Cartório de Protestos do Primeiro Ofício, na Rua Siqueira Campos

b) Para a linha 611 ==>PED SELETIVO 180299, no canteiro central da Av. Guararapes, defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

Obs: nesse sentido Terminal de Santa Rita / Av. Guararapes a linha 717 itinerário VIA PCR não perderá parada

612 MORRO DA CONCEIÇÃO

642 CÓRREGO DO JENIPAPO

Itinerário atual:...Rua do Sol, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Rua do Imperador.

Desvio:....Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à esquerda na Rua Primeiro de Março, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador.

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) PED SELETIVO 180449, na Praça da República ao lado da Secretaria da Fazenda, próximo à Ponte Buarque de Macedo

b) PED 180045, no Cais do Apolo, defronte ao Porto Digital

Opções:

a) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

b) PED nº 180565 que será implantado provisoriamente na Rua Primeiro de Março, na Pracinha do Diário (lado oposto à antiga sede do jornal Diário de Pernambuco)

c) PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

612 MORRO DA CONCEIÇÃO VIA PCR

642 CÓRREGO DO JENIPAPO VIA PCR

Itinerário atual:...Rua do Sol, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Rua do Imperador.

Desvio:....Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à esquerda na Rua Primeiro de Março, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador.

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) PED SELETIVO 180449, na Praça da República ao lado da Secretaria da Fazenda, próximo à Ponte Buarque de Macedo

b) PED 180045, no Cais do Apolo, defronte ao Porto Digital

Opções:

a) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

b) PED nº 180565 que será implantado provisoriamente na Rua Primeiro de Março, na Pracinha do Diário (lado oposto à antiga sede do jornal Diário de Pernambuco)

c) PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

621 ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

SENTIDO Terminal de Santa Rita / Av. Guararapes

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:.Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (pista principal)..

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED SELETIVO 180266, defronte ao Banco SANTANDER, na Rua Siqueira Campos

b) PED SELETIVO 180299, no canteiro central da Av. Guararapes, defronte aos Correios (já para normalmente neste PED)

622 VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

SENTIDO Santo Antônio / Recife Antigo / Terminal de Santa Rita

Itinerário atual: ...Rua do Sol, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Rua do Imperador...

Desvio:....Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à esquerda na Rua Primeiro de Março, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador.

Paradas que deixarão de ser atendidas

a) PED SELETIVO 180449, na Praça da República ao lado da Secretaria da Fazenda, próximo à Ponte Buarque de Macedo

b) PED 180045, no Cais do Apolo, lado oposto ao Porto Digital

Opções:

a) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

b) PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

c) PED nº 180565 que será implantado provisoriamente na Rua Primeiro de Março, na Pracinha do Diário (lado oposto à antiga sede do jornal Diário de Pernambuco)

SENTIDO Terminal de Santa Rita / Av. Guararapes

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:.Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (pista principal)..

Paradas que deixarão de ser atendidas: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED nº 180565 que será implantado provisoriamente na Rua Primeiro de Março, na Pracinha do Diário (lado oposto à antiga sede do jornal Diário de Pernambuco)

b) PED SELETIVO 180266, defronte ao Banco SANTANDER, na Rua Siqueira Campos

623 VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

632 ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:.Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (pista principal)..

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opção: PED SELETIVO 180266, defronte ao Banco SANTANDER, na Rua Siqueira Campos

631 NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:.Av. Martins de Barros, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

Opções:

a) PED SELETIVO 180025, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino

b) PED SELETIVO 180032, na Av. Martins de Barros, lado oposto à Rua Siqueira Campos

c) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

631 NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ) VIA PCR

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes.

Desvio:.:...Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) PED SELETIVO 180288, na Rua Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú

b) PED SELETIVO 180032, na Av. Martins de Barros, lado oposto à Rua Siqueira Campos

c) PED 180045, no Cais do Apolo, defronte ao Porto Digital

Opções:

a) PED SELETIVO 180025, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino

b) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

c) PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

711 ALTO PASCOAL

723 CAJUEIRO

724 CHÃO DE ESTRELAS

746 ALTO DO CAPITÃO

Itinerário atual:...Rua do Sol, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do |Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av, Guararapes.

Desvio:...Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à esquerda na Rua Primeiro de Março, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes.

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) PED SELETIVO 180449, na Praça da República ao lado da Secretaria da Fazenda, próximo à Ponte Buarque de Macedo

b) PED 180045, no Cais do Apolo, defronte ao Porto Digital

Opções:

a) Opção para todas as linhas 711, 723 724 e 746 ==> PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República (este PED deverá ser atendido somente no sentido s/c)

b) Opção para todas as linhas 711, 723 724 e 746 ==> PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

c) Opção para todas as linhas 711, 723 724 e 746 ==> PED nº 180565 que será implantado provisoriamente na Rua Primeiro de Março, na Pracinha do Diário (lado oposto à antiga sede do jornal Diário de Pernambuco)

d) Opção para as linhas 723 e 724: PED SELETIVO 180293, na Av. Guararapes, defronte ao Edf. Conde da Boa Vista, nº 120

e) Opção para as linhas 711 e 746: PED SELETIVO 180294, na Av. Guararapes, defronte ao Edf. Almare, logo após o PED 180293

722 CAMPINA DO BARRETO

SENTIDO Santo Antônio / Recife Antigo / Terminal de Santa Rita

Itinerário atual:...Rua do Sol, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do |Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av, Guararapes.

Desvio:...Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à esquerda na Rua Primeiro de Março, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes.

Paradas que deixarão de ser atendidas:

a) PED SELETIVO 180449, na Praça da República ao lado da Secretaria da Fazenda, próximo à Ponte Buarque de Macedo

b) PED 180045, no Cais do Apolo, defronte ao Porto Digital

Opções:

a) PED SELETIVO 180207, no canteiro central da Av. Dantas Barreto, logo após a Estação de BRT Praça da República

b) PED nº 180565 que será implantado provisoriamente na Rua Primeiro de Março, na Pracinha do Diário (lado oposto à antiga sede do jornal Diário de Pernambuco)

c) PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

Obs: esta linha 722 atenderá o PED 180207 nos dois sentidos da viagem

Sentido Cais de Santa Rita / Av. Guararapes

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:.Av. Martins de Barros, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes

Obs: nesse sentido esta linha 722 não perderá parada

741 DOIS UNIDOS (PREFEITURA / POMBAL)

Itinerário atual:.Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes.

Desvio:.Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes

Parada que deixará de ser atendida: PED 180045, no Cais do Apolo, defronte ao Porto Digital

Opção: PED 180044, no Cais do Apolo, antes da interseção com a Ponte Buarque de Macedo, no lado oposto ao Banco do Brasil

742 LINHA DO TIRO

860 TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes..

Desvio:.Av. Martins de Barros, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes

Obs: não perderão parada

1911 OURO PRETO (COHAB)

1926 OURO PRETO (JATOBÁ II)

1967 TI IGARASSU (DANTAS BARRETO)

1971 AMPARO

1973 CASA CAIADA

1983 RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 PAU AMARELO

1994 CONJUNTO BEIRA MAR VIA PCR

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, Ponte do Limoeiro...

Desvio:...Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, Ponte do Limoeiro

Parada que deixará de ser atendida: PED SELETIVO 180032, na Av. Martins de Barros, lado oposto à Rua Siqueira Campos

Opção: PED SELETIVO 180026, localizado na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino



LINHAS DE BRT

1062 ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

1076 PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

1100 TI PE-015 (PCR (PARADOR)

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo.

Desvio:..Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo.

Estação que deixará de ser atendida: Estação Maurício de Nassau

Opção: PED SELETIVO 180030, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Ministério Público

2441 TI CDU (CONDE DA BOA VISTA) PCR

Itinerário atual:...Av. Martins de Barros, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes.

Desvio:.:...Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, contorno do Teatro Santa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, giro à direita na Av. Guararapes

Estação que deixará de ser atendida: Estação Maurício de Nassau

Opção: PED SELETIVO 180030, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Ministério Público

