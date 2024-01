"Energético e dramático": NASA divulga imagem de galáxias em rota de colisão

Uma imagem divulgada pela NASA nesta sexta-feira mostra um evento “monumentalmente energético e dramático” prestes a acontecer no espaço. Duas galáxias em rota de colisão, que devem formar uma fusão “gigantesca” e alterar as estruturas mais complexas dos cosmos.

A cena, capturada pelo Telescópio Espacial Hubble, mostra a Arp 122, uma galáxia “peculiar”. Isso porque ela é composta, na verdade, por duas galáxias: NGC 6040, com uma forma espiral inclinada e distorcida, e LEDA 59642, também espiral, mas redonda e de frente. Veja:

This NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope image features Arp 122, a peculiar galaxy that in fact comprises two galaxies — NGC 6040, the tilted, warped spiral galaxy and LEDA 59642, the round, face-on spiral — that are in the midst of a collision.



Galactic collisions and mergers… pic.twitter.com/riQOmPKb4r — ESA (@esa) January 8, 2024