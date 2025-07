Energia solar se torna principal fonte de energia da Europa pela primeira vez na história

A- A+

A energia solar se tornou a maior fonte de energia da União Europeia pela primeira vez em junho, informou um grupo de estudos sobre energia nesta quinta-feira.

O grupo Ember, que pesquisa a transição para energia limpa, disse que 22,1% da energia da Europa em junho veio de painéis solares.

Segundo a instituição britânica, essa participação ficou à frente da energia nuclear, com 21,8%, e das turbinas eólicas, com 15,8%. O gás representou 14,4% e a energia hidrelétrica, 12,8%.

A Ember disse que pelo menos 13 países superaram seus recordes nacionais de produção de energia solar.

A produção de energia eólica também atingiu um novo recorde na Europa e o carvão nunca foi responsável por uma proporção tão baixa da produção de eletricidade da Europa — Ember estimou que seria de 6,1% em todo o continente, abaixo dos 8,8% em 2024.

Mas, com o aumento da demanda por eletricidade, o uso de carvão no primeiro semestre de 2025 ainda foi maior do que no mesmo período de 2024, disse Ember. A demanda por eletricidade nos primeiros seis meses foi mais de 2% maior do que no ano passado.

