SAÚDE Enfermarias e sala vermelha do Hospital da Restauração são inauguradas nesta quarta (11) Intervenções aconteceram no 6º e 8º andar da unidade de saúde

Mais uma parte da reforma do Hospital da Restauração, que fica no Derby, centro do Recife, foi entregue, nesta quarta-feira (11). A unidade de saúde vinha passando por intervenções nos últimos meses. Raquel Lyra (PSD), que é governadora de Pernambuco, participou da inauguração.

Fachada do RH passa por reforma | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foram entregues novas enfermarias climatizadas no 6º e 8º andar, além de uma sala vermelha da emergência geral. O investimento foi de R$19.482.474,49. No total, já foram disponibilizados 149 leitos.

Os 32 novos leitos do 6º pavimento são destinados a diversas especialidades, como Ortopedia/Traumatologia e uma sala de procedimentos da Cirurgia Buxomaxilofacial, além de 29 leitos na Unidade de Suporte Avançado em Neurocirurgia (Usan).

Já o 8º andar, que abriga 73 leitos hospitalares, vai atender e acompanhar pacientes da Clínica Médica e da Neurologia. O pavimento também conta com uma sala para realização do exame de eletroencefalograma, um procedimento que é utilizado para diagnosticar epilepsia, distúrbios do sono, tumores e traumatismos por meio do monitoramento da atividade elétrica do cérebro.

Os dois andares receberam ainda novas instalações elétricas, hidráulicas, hidrossanitárias e rede de gases (ar comprimido, oxigênio e vácuo). Além disso, os ambientes têm novos mobiliários e equipamentos. Cada estrutura também conta com uma sala de aula que será usada para treinamento em serviço, aperfeiçoamento profissional e qualidade da assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A governadora Raquel Lyra (PSD) elogiou o trabalho de toda equipe que cooperou para a realização da entrega. Todas as reformas foram feitas com a unidade em funcionamento. Ela ressaltou ainda que, desde 2025, já foram investidos mais de R$ 500 milhões nessas unidades e que 2026 será o ano da saúde pública para Pernambuco.

Ainda nesta quarta (11), Lyra entrega a nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Pediátrica do Hospital Barão de Lucena (HBL), que fica no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

“A reforma do quarto andar já vai começar. Nós estamos em licitação do primeiro, segundo e terceiro andares. Ao mesmo tempo, a gente faz a licitação para nova organização social do Hospital do Paulista, que a gente comprou, para poder desocupar o hospital em parte e garantir que a gente não precisa fazer a reforma no mesmo andar em funcionamento", declarou.

Governadora Raquel Lyra (PSD) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"A gente vai otimizar isso. Estamos também em licitação dos elevadores. Tem entrega sendo feita todo dia”, garante Lyra, que revelou ainda que, até abril, será lançado o novo prédio do Hospital da Restauração que vai contar com nove andares.

Sala vermelha

Agora, também requalificada, a sala vermelha da emergência geral, que fica no 1º andar, recebeu investimentos de R$ 476.395,14. Ela é a principal porta de entrada do hospital, onde ocorre o atendimento a pacientes em casos críticos, como vítimas de grandes traumas.

O setor passou por melhorias gerais, recebendo novos aparelhos de ar-condicionado, substituição de forros, reforço da iluminação e adequações elétricas e hidráulicas, além da implantação de uma nova rede de gases. A sala foi equipada com tecnologia adequada para suporte avançado à vida, ampliando a resolutividade e a segurança nos atendimentos de urgência e emergência.

“Quem passa pela Avenida Agamenon Magalhães vê a fachada sendo toda requalificada, mas aqui dentro o hospital está sendo praticamente todo requalificado. Já foi entregue o centro de imagem, ressonância nova, tomografia nova, a unidade de hemologia digestiva, patologia, incluindo todos os equipamentos e as tecnologias já qualificados. A gente segue agora com a reforma do quarto andar”, explica a secretária de Saúde do estado, Zilda Cavalcanti.

