Enfermeira dos EUA tem braços e pernas amputados após infecção generalizada

Uma enfermeira de 41 anos precisou amputar os dois braços e as duas pernas depois de uma infecção nos rins causar sepse (inflamação generalizada). A americana Lucinda Mullins foi ao hospital para uma cirurgia de pedra no rim, que acabou infeccionada.

A infecção se espalhou pelo corpo da paciente, e os médicos precisaram amputar os braços e as pernas da mulher para salvá-la. “Perdi minhas pernas dos joelhos para baixo bilateralmente e vou perder meus braços provavelmente abaixo do cotovelo bilateralmente”, disse Lucinda ao canal de TV americano WLEX. A enfermeira contou que um médico com quem trabalhava afirmou que tiveram que fazer isso para salvar a vida dela.

A americana é casada desde os 17 anos e tem dois filhos, de 12 e 7 anos. A amputação trouxe mudanças para a carreira e a família de Lucinda. Por isso, eles abriram uma vaquinha no site americano ‘Go Fund Me’.

Até o momento, já foram arrecadados mais de US$ 166 mil (cerca de R$ 815 mil). Na descrição da vaquinha, Lucinda é descrita como uma pessoa “adorável, atenciosa, corajosa e bonita” que passou por uma “tragédia que mudou sua vida e a deixará uma quádrupla amputada”.



Ela disse à imprensa americana que encontrou uma rede de apoio rapidamente. “Certa vez, 40 pessoas estavam na sala de espera do hospital”, lembrou. “As ligações e as mensagens de texto, as orações e pequenas palavras de encorajamento – simplesmente não consigo imaginar que as pessoas estejam fazendo coisas assim por mim”.

Por meio das redes sociais, a irmã de Lucinda, Luci, agradeceu o apoio e contou que a enfermeira já saiu do hospital. “Ela continuará lutando até finalmente chegarmos em casa”. O post teve 720 curtidas e 266 comentários.

