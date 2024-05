A- A+

Olinda Enfermeiro é morto em apartamento em Olinda; companheiro da vítima é preso e confessa crime Crime aconteceu nessa quarta-feira (1º), no Edifício House of Lords

Um enfermeiro de 52 anos foi morto no apartamento onde morava, no bairro do Bultrins, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu nessa quarta-feira (1º), no Edifício House of Lords. Adalberval Prazeres Campos foi encontrado sem vida, com perfurações de arma branca.

O suspeito de cometer o crime é um homem de 27 anos, com quem ele teria um relacionamento. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante e confessou o crime.

Com o autor, que fugiu com o carro da vítima após o ocorrido, foram encontrados objetos pessoais de Adalberval Prazeres. O enfermeiro morto atuava no Hospital de Câncer de Pernambuco, no Recife.

Nas redes sociais, o Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco lamentou a morte de Adalberval Prazeres Campos.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do enfermeiro Adalberval Prazeres Campos. Enfermeiro do Hospital do Câncer de Pernambuco, desempenhava com muita dedicação seu trabalho. Lamentamos sua partida precoce e estendemos nossos pêsames à família e amigos", diz o comunicado.

O caso foi registrado como homicídio consumado pela Força Tarefa de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O crime segue sendo investigado pela 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios, em Olinda.

