Enfermeiros de Jaboatão dos Guararapes anunciam greve por tempo indeterminado
Início da paralisação está prevista para acontecer na próxima terça-feira (8)
Enfermeiros da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), aprovaram por unanimidade uma greve por tempo indeterminado. O início está previsto para as 7h da próxima terça-feira (8).
A decisão foi tomada nesta terça-feira (1º), durante Assembleia Geral Extraordinária promovida pelo Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco (SEEPE), no Auditório do CECOSNE.
Entre as principais reivindicações da categoria está a abertura de uma mesa permanente de negociação com a prefeitura.
Os profissionais também cobram a equiparação do salário-base dos enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF) ao valor recebido pelos profissionais de Analista/RAPS que cumprem jornada de 40 horas semanais, levando em consideração a mesma categoria e carga horária.
A pauta inclui ainda o repasse das verbas federais destinadas às campanhas de vacinação, reajuste do vale-alimentação e outras medidas voltadas à valorização dos profissionais da enfermagem.
Na assembleia, também foram estabelecidos os percentuais de paralisação e de manutenção dos serviços durante o movimento.
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Nas áreas de urgência e emergência, como policlínicas, SAMU, serviços de pronto atendimento e UPAs, 30% das atividades serão paralisadas, enquanto 70% serão mantidas. Já na atenção básica, incluindo os serviços de vacinação, a paralisação chegará a 80%, com 20% das atividades em funcionamento.
De acordo com o SEEPE, a decisão pela greve foi tomada após a Administração Municipal encerrar as negociações com a categoria.
O sindicato aponta como motivos a exclusão dos enfermeiros do reajuste previsto em lei, o descumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado e a retenção de recursos federais destinados aos profissionais que atuam nas campanhas de vacinação.
“A gestão de Jaboatão desrespeita os enfermeiros e insiste em ignorar nossas reivindicações. Não vamos aceitar esse descaso de braços cruzados. A greve mostra a força de uma categoria que se organiza, se mobiliza e luta por respeito e valorização,” informa Ludmila Outtes, presidenta do SEEPE.
O sindicato afirma que a paralisação começará na próxima semana e seguirá os percentuais de manutenção definidos em assembleia, com o objetivo de preservar os serviços considerados essenciais e garantir o atendimento às necessidades da população.
A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes foi procurada pela Folha de Pernambuco, mas a reportagem não obteve retorno até a publicação desta matéria.