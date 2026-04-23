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Agreste Engavetamento com vans, carros e motocicleta deixa seis feridos na BR-232, em Caruaru Duas vítimas foram socorridas em estado grave

Um engavetamento na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, deixou seis pessoas feridas, sendo duas delas em estado grave.

O acidente envolvendo seis veículo aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), no quilômetro 137,4, na via sentido São Caetano.

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23) | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que um caminhão estava com uma pane na faixa da esquerda da rodovia, quando ocorreu o engavetamento com duas vans, dois carros e uma motocicleta.

Informações preliminares apontam que seis pessoas ficaram feridas. Duas delas foram socorridas em estado grave - o motorista da uma das vans, que foi levado ao Hospital Regional do Agreste, e o condutor da motocicleta, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Caruaru.

A PRF informou que o motorista do caminhão não foi encontrado no local. Os demais condutores que estavam no local realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

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