Engavetamento de veículos causa trânsito na avenida Caxangá, nesta quinta (7)

Um engavetamento de veículos no fim da tarde desta quinta-feira (7) causou engarrafamento no avenida Caxangá, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. Nenhuma pessoa ficou ferida gravemente.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o sinistro aconteceu por volta das 17h29 e apenas uma pessoa precisou de atendimento médico.

A CTTU informou que agentes de trânsito estão no local para administrar as mudanças de tráfego. O desvio do local do acidente está sendo feito por meio da área elevada destinada aos ônibus do tipo BRT.

