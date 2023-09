Engenheiro do Mirabilandia diz que correntes foram trocadas em 2020 e vistoria é feita diariamente

A- A+

Engenheiro que presta serviços de consultoria há 10 anos ao parque de diversões Mirabilandia, onde aconteceu um acidente na tarde da última sexta-feira (22), Ely Gomes dos Santos foi ouvido pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na Delegacia do bairro do Varadouro, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ele disse que vistorias são realizadas diariamente no Mirabilandia e que as correntes que se romperam substituíam as originais, por oferecerem mais segurança.

Acompanhado do advogado Ernesto Cavalcanti, o homem chegou à delegacia na condição de depoente pouco antes das 15h. Quem conduziu o processo de escuta, que durou três horas, foi o delegado Rodrigo Leite, à frente das investigações do caso.

De acordo com o engenheiro, o curto período de tempo desde o acidente impossibilita o apontamento da causa.

“O delegado quis saber muitos detalhes do funcionamento do brinquedo e do parque. O acidente foi há quatro dias e uma análise preliminar nos leva a uma falha na fabricação na corrente, mas é prematuro trazer conclusão agora. Seria até imprudente falar antes de uma análise completa dos elementos envolvidos no acidente”, disse de início.

No entanto, ele afastou indícios de fadiga nas correntes e sobrepeso, reforçando a principal suspeita em defeitos de fabricação.

“Esse brinquedo é vistoriado diariamente e não tinha nenhuma anomalia visível. Estamos analisando o que levou ao rompimento das correntes. Uma falha pode ser dada por fadiga, que não é o caso; por carga excessiva, que não é o caso; ou por defeito de fabricação, que provavelmente foi a causa do acidente”, complementou.

Explicando o formato do brinquedo e o posicionamento das quatro correntes que cederam, ele defendeu que a carga máxima suportada ultrapassa uma tonelada.

“Uma corrente com elo de seis milímetros de diâmetro vai suportar acima de 250 quilos e tínhamos quatro correntes. Não teve nenhum excesso de carga, e as correntes não apresentavam nenhum desgaste nem fadiga. As quatro correntes cederam, ficam duas na frente e duas atrás, com uma cadeira sustentada por quatro correntes”, detalhou.

Correntes novas

As correntes que cederam foram inseridas ao brinquedo em novembro de 2020, por apresentarem, segundo o engenheiro, mais segurança em regiões como a que o Mirabilandia está localizada, afetada pela maresia - o parque fica em Olinda, uma cidade litorânea. A compra foi realizada dois meses antes e uma nota fiscal comprovando isso foi entregue à polícia.

Nota fiscal comprovando a compra das novas correntes colocadas no brinquedo; polícia recebeu cópia | Foto: Cortesia

“Essas correntes que partiram foram adquiridas há um tempo atrás e substituídas, não vieram com o brinquedo. Ele tinha algumas correntes de aço inox e outras de aço carbono. Estamos numa região onde a salinidade ‘ataca’ muito o aço carbono, por isso colocamos correntes de inox. Elas são mais seguras”, garantiu.

Vistorias diárias

Garantindo que o processo de checagem do funcionamento dos brinquedos do Mirabilandia acontece diariamente, antes de o espaço ser aberto ao público, ele revelou que o resultado das averiguações são compartilhados com, entre outros órgãos, a Prefeitura do Recife.

“A vistoria no parque é registrada em laudos, que são enviados aos poderes públicos como a prefeitura e outros órgãos para liberação da licença de funcionamento. Todos (os brinquedos) passam por vistoria diária e é elaborado e registrado um check-list, onde é apresentado todo e qualquer problema ou falha”, disse.

Quanto ao Wave Swinger, os cuidados que antecedem o uso acontecem por mais de uma vez, inclusive. “Antes de ser aberto ao público, ele é vistoriado pelo operador, que preenche um check-list. Ele é registrado e antes de entrar qualquer pessoa, é girado a vazio por, pelo menos, três ciclos”, disse.

Empresas

O brinquedo Wave Swinger foi fabricado pela empresa italiana Barbieri, alvo de elogios por parte do engenheiro.

“É uma empresa conceituadíssima no mundo em termos de fabricação de brinquedos”, disse.

As novas correntes, por sua vez, foram confeccionadas pela empresa Minas Correntes LTDA, de Minas Gerais.

