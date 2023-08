Engenheiro Maurício Pina lança livro sobre a BR-232

A- A+

Misturando detalhes históricos, técnicos, econômicos e sociais, o engenheiro civil e historiador Maurício Pina apresentou, nesta segunda (14), uma obra que reúne 20 anos de pesquisa sobre as principais informações sobre a BR-232, rodovia federal que cruza Pernambuco em mais de 500 quilômetros de extensão. A cerimônia de lançamento do livro “BR-232, um caminho de Engenharia e História” foi no Pavilhão Maker da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Parte da pesquisa feita por Pina veio de registros do pai, Renato Telles Moreira, que integrou no passado o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), além de informações em jornais e revistas antigas, encontradas no Arquivo Público do Estado.

É de se louvar o esforço de Pernambuco de conseguir os recursos para pavimentar a BR-232. "Imagina governar o estado com pavimentação até Moreno na direção Norte? A Batalha da Pavimentação, feita pelo governador Agamenon Magalhães, com Armando Monteiro Filho como secretário, foi importante para o estado se desenvolver", disse o autor.

O prefácio do livro foi escrito pelo senador Fernando Dueire (MDB-PE). “A história da BR-232 remonta aos primórdios do século XX, quando o Brasil começava a trilhar os caminhos do desenvolvimento e da integração nacional por meio das estradas. Originalmente, a rodovia era conhecida como BR-25 e sua trajetória foi marcada por desafios, superações e transformações que a levaram a se tornar uma das vias mais importantes do estado de Pernambuco”, publicou.

“A BR-232 é muito mais do que uma rota asfaltada que atravessa belas paisagens e conecta municípios e cidades pernambucanas. É um fio condutor que se estende por mais de 500 quilômetros, costurando narrativas e moldando destinos. Essa rodovia possui uma presença marcante na história, cultura e economia do nosso estado. É uma via fundamental para o estado de Pernambuco, interligando o Recife a importantes municípios do Agreste e do Sertão pernambucano, como Caruaru, Gravatá, Belo Jardim, Pesqueira, Arcoverde e Serra Talhada. Sua importância se reflete no fluxo de veículos e no crescimento das atividades econômicas ao longo de seu trajeto, além de ser um elemento central na identidade e nas memórias das comunidades que se desenvolveram às suas margens", completou.

O livro é um projeto patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE). "É uma luta que deve unir todos os pernambucanos, alicerçada na engenharia moderna e de excelência", explicou, em nota, o presidente do Crea-PE, Adriano Lucena.

Veja também

EUA Arrastão em loja de luxo na Califórnia deixa prejuízo de R$ 495 mil