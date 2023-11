A- A+

HACKATHON RECIFE Engenheiros brasileiros e holandeses vão visitar locais afetados por transbordamento do Rio Tejipió Profissionais seguem em missão para discutir macrodrenagem da bacia do Tejipió até sexta-feira (14)

Engenheiros brasileiros e holandeses vão visitar, nesta quarta-feira (15), locais afetados no Recife pelo transbordamento do Rio Tejipió. A visita integra a programação do Hackathon Recife, que tem por missão preparar a capital pernambucana para o período das chuvas e proteger as pessoas dos impactos de eventos climáticos extremos.



Iniciado nesta terça (14), o encontro vai até a próxima sexta-feira (17) no Bairro do Recife, buscando soluções para que, em épocas de chuvas intensas, localidades da capital pernambucana não sejam prejudicadas pelo Rio Tejipió. Um dos principais do Estado, o rio tem 67,79 km² dos 93,2 km² situados no Recife.



De acordo com os estudos de drenagem urbana no Recife feito para o ProMorar, que é o gabinete da Prefeitura que lida com a vunerabilidade social, o Tejipió está com a mais crítica situação diante dos eventos climáticos, em comparação aos rios Capibaribe e Beberibe.



Anualmente, o Tejipióo transborda da sua calha, inundando áreas mais baixas da bacia, como avenidas importantes (Recife, Mascarenhas de Morais e José Rufino) e diversos bairros (Ipsep, Imbiribeira, Coqueiral, Jardim São Paulo e Tejipió). São vários os pontos críticos de inundação e alagamento por influência do rio e também das marés sobre a rede de drenagem.

A visita de campo dos engenheiros à bacia do rio Tejipió passará pelo trecho que compreende as avenidas Recife e Dom Helder Câmara, um ponto crítico de alagamento da cidade. Também estão no roteiro da visita de campo Sapo Nu, Ponte da Ananias Caetano, Jardim Uchoa, Vila Aliança, Dancing Days e Ponte Motocolombó.



Ao todo, cinco especialistas holandeses e 12 brasileiros foram convidados para o Hackathon Recife. Entre eles, nomes como Carlos Tucci (UFRS), Jaime Cabral (UFPE), Susana Montenegro (Apac), Simone Rosa da Silva (UPE) e João Marcelo (BID).

Em maio último, a Prefeitura do Recife assinou um contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), onde obteve recurso de R$ 2 bilhões para solucionar problemas urgentes do município. Além da macrodrenagem das bacias do Tejipió, está no projeto do ProMorar a urbanização de, pelo menos, 40 comunidades em situação crítica.

Para o chefe do gabinete do ProMorar, João Charamba, o Recife é fortemente castigado em tempos de chuvas. A cidade fica a quatro metros acima do nível do mar, mas isso não é suficiente para que enchentes e incidentes aconteçam na capital pernambucana.

João Charamba é o chefe do gabinete do ProMorar | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

"Microdrenagem consiste na diminuição dos pontos de alagamentos. A gente quer trabalhar a cidade com o objetivo de promover uma resiliência urbana, para que possamos conseguir uma solução para diminuir esse problema, face aos eventos climáticos severos", explicou.



De acordo com Charamba, a reunião é uma reunião inédita na cidade. "O Recife tem uma relação muito boa com os holandeses. A embaixadora está aqui e essa parceria se estende a outros especialistas, que trouxemos para validar esse modelo que vai resultar em intervenções na cidade para que possamos diminuir esses eventos climáticos", complementou.

O chefe da missão que trata do assunto, o holandês Ben Lamoree, espera somar com sua equipe. Ele deseja trazer à cidade um conhecimento aprofundado sobre mudanças climáticas. O país de origem dele tem soluções para esses problemas, visto que é considerado um "País baixo", por ter quase um terço de sua dimensão sete metros abaixo do nível da água.

Ben Lamoree é o chefe da missão | Clarice Melo/Folha de Pernambuco

"Nós temos a experiência de ter aplicado esse estudo a outros países do mundo. Quando o prefeito [João Campos] nos chamou, começamos com essa contribuição com uma equipe de especialistas. Estamos aqui pela segunda vez, já que o PraMorar está em andamento e vamos juntar na nossa equipe os melhores engenheiros do Brasil e da Holanda, para contribuir e nortear onde estão as melhores soluções para o futuro", explica.

A embaixadora adjunta dos Países Baixos no Brasil, Afke Mulder, comemora a parceria entre o Recife e a Holanda. Ela se considera orgulhosa com o feito e diz que vai trazer toda a experiência e expertise para lidar com a problemática das enchentes e buscar resolvê-las.

Afke Mulder é holandesa e embaixadora dos países baixos | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

"Nós vivemos com muita água, mas vivemos com as consequências dessas mudanças climáticas, que nos afetam tanto e em tudo. Estamos juntos nisso e creio que esse trabalho é importante para o Recife, através da troca de experiências para conseguirmos soluções inovadoras", concluiu.



Nos dois últimos dias, quinta (16) e sexta-feiras (17), o foco do Hackathon Recife será a discussão das soluções planejadas e modelos que podem apoiar os futuros projetos.

