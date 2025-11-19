Sex, 21 de Novembro

japão

Enorme incêndio no Japão deixa um morto e dezenas têm que deixar suas casas

Vídeos gravados na noite de terça-feira mostravam bombeiros lançando água sobre enormes chamas que destruíam residências, enquanto as pessoas eram levadas para um centro de evacuação improvisado

Enorme incêndio no Japão deixa um morto e dezenas têm que deixar suas casas - Foto: STR / JIJI PRESS / AFP

Uma pessoa morreu e 188 foram retiradas de suas casas devido a um enorme incêndio que destruiu pelo menos 170 edifícios em uma área residencial na ilha de Kyushu, no sul do Japão, informaram as autoridades nesta quarta-feira (19).

O governo regional confirmou em um comunicado uma vítima fatal. A emissora NHK, por sua vez, relatou que a polícia, que procurava um homem de 76 anos desaparecido, encontrou um corpo em sua residência.

Quase um dia após o início do incêndio, os bombeiros continuam lutando nesta quarta-feira para apagar as chamas na cidade de Oita, enquanto o fogo avançava em direção a uma floresta próxima, informou a NHK.

Vídeos gravados na noite de terça-feira mostravam bombeiros lançando água sobre enormes chamas que destruíam residências, enquanto as pessoas eram levadas para um centro de evacuação improvisado.

"As chamas subiam muito alto, tingindo o céu de vermelho. O vento soprava forte. Nunca imaginei que se espalharia tanto", disse um homem à NHK.

"Tremia de medo. Nunca tinha visto uma coluna de fogo como aquela", declarou outro.

O incêndio começou no final da terça-feira e pelo menos 170 edifícios foram afetados pelas chamas. O fogo se espalhou rapidamente, provavelmente devido à falta de chuva, ao ar seco e às casas de madeira muito próximas umas das outras na área, informou a NHK.

kh/bfi/mab/pc/dd

