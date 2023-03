Enquanto aguarda "aprovação dos sonhos", estudante do Recife é aceito em três universidades dos EUA

A- A+

O recifense Caio Henrique Gonçalves de Araújo, de 18 anos, viu o seu nome em três listas de aprovação para universidades dos Estados Unidos. Foram elas: Iowa State University, University of North Carolina Wilmington e Arizona State University.

Apesar disso, ainda aguarda o resultado da Universith Of South Florida, para saber se conseguirá realizar seu sonho estudando na área de negócios fora do Brasil, ou permanecerá “em casa”, preenchendo a vaga que alcançou em administração, na Universidade de Pernambuco (UPE). Ele também passou para administração na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

“Estou no aguardo da resposta da universidade que mais sonho em ir. Caso aceito, vou. Mas se não for como o planejado, ficarei no Recife mesmo, na UPE”, disse de início. A expectativa é de que a definição do futuro de Caio seja conhecida em menos de um mês. Nesse período, o aluno do Colégio Salesiano Recife também deverá receber o resultado de outras 15 instituições de ensino.

Com o mapa focado na América do Norte, ele explicou as razões da escolha pelo curso. “A ida aos Estados Unidos sempre foi meu primeiro plano de graduação. Lá fora, pretendo seguir na área de business, que escolhi após um longo processo de autoconhecimento. Esse é o caminho onde me vejo capaz de ajudar o maior número de pessoas, mesmo que de forma indireta”, afirmou, antes de explicar como esse auxílio pode se concretizar no futuro que sonha.

“Ao construir ou administrar uma empresa, você presta um serviço à população. E se bem prestado, o serviço pode mudar vidas”, projetou Caio.

Para o estudante recifense, uma das maiores dificuldades no caminho até as provas foi encontrar materiais didáticos gratuitos.

“Foi uma preparação bastante intensa, partindo do ponto de que não se tem muito conteúdo gratuito disponível acerca do processo de ingresso em universidades fora do país. Quando eu consegui ter acesso, foquei na prática, fiz diversos exercícios e provas anteriores”, detalhou, complementando com outro desafio que enfrentou.

“É preciso ter muita vontade, principalmente por saber que ficará longe da família e da zona de conforto.”

Caio não espera sozinho pela aprovação dos sonhos, e as conquistas que já comemorou também são divididas com pessoas que estiveram no seu dia a dia. Lado a lado. O coordenador do Colégio Salesiano Recife, Caike Andrade, é um desses exemplos.

“Durante o processo, foi pedido para que fossem feitos relatórios da coordenação e também de alguns professores, relatando sobre quem era Caio, como era o seu comportamento e o seu desempenho escolar. Nos mobilizamos para produzir isso e juntar com as documentações para ele participar da seleção”, disse Caike Andrade.

