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Conflito Enquanto apura votos de eleição, Rússia ataca centros logísticos, armazém e portos da Ucrânia Troca de ataques ocorreu em meio à apuração dos votos das eleições parlamentares russas, que são rigidamente controladas e praticamente desprovidas de oposição

A Rússia atacou centros logísticos, armazéns, portos e barcos da Ucrânia nesta segunda-feira, 21, informou o Ministério da Defesa do país. Moscou também neutralizou 244 drones ucranianos lançados contra múltiplas regiões da Rússia, segundo a pasta.

A troca de ataques ocorreu em meio à apuração dos votos das eleições parlamentares russas, que são rigidamente controladas e praticamente desprovidas de oposição. O partido do presidente Vladimir Putin, o Rússia Unida, domina amplamente o pleito, de acordo com os resultados preliminares da apuração.

A votação começou na sexta-feira, 18, e terminou no domingo, 20, para 111 milhões de eleitores elegíveis. Participaram pela primeira vez residentes de quatro regiões ucranianas anexadas após o início da guerra, mas que Moscou ainda não controla totalmente.

Com cerca de 58% das urnas apuradas, o partido Rússia Unida tinha quase 58% dos votos para os 225 deputados escolhidos por listas partidárias, de acordo com a Comissão Eleitoral Central da Rússia. Outros 225 legisladores serão escolhidos em disputas de assento único, e o partido de Putin estava prestes também a obter maioria entre eles. Cerca de 57% dos eleitores compareceram às urnas.

A oposição russa denunciou restrições, suspeita de fraudes e falhas no voto eletrônico em Moscou. Chefe da Comissão Eleitoral, Ella Pamfilova disse no domingo que o sistema de votação eletrônica foi alvo de ataques cibernéticos.

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