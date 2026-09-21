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Conflito

Enquanto apura votos de eleição, Rússia ataca centros logísticos, armazém e portos da Ucrânia

Troca de ataques ocorreu em meio à apuração dos votos das eleições parlamentares russas, que são rigidamente controladas e praticamente desprovidas de oposição

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Bombeiros ucranianos combatem um incêndio em um prédio da Universidade Nacional de Zaporizhzhia após um ataque de drone russo em Zaporizhzhia, em 21 de setembro de 2026, em meio à invasão russa da UcrâniaBombeiros ucranianos combatem um incêndio em um prédio da Universidade Nacional de Zaporizhzhia após um ataque de drone russo em Zaporizhzhia, em 21 de setembro de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia - Foto: Darya Nazarova/AFP

A Rússia atacou centros logísticos, armazéns, portos e barcos da Ucrânia nesta segunda-feira, 21, informou o Ministério da Defesa do país. Moscou também neutralizou 244 drones ucranianos lançados contra múltiplas regiões da Rússia, segundo a pasta.

A troca de ataques ocorreu em meio à apuração dos votos das eleições parlamentares russas, que são rigidamente controladas e praticamente desprovidas de oposição. O partido do presidente Vladimir Putin, o Rússia Unida, domina amplamente o pleito, de acordo com os resultados preliminares da apuração.

A votação começou na sexta-feira, 18, e terminou no domingo, 20, para 111 milhões de eleitores elegíveis. Participaram pela primeira vez residentes de quatro regiões ucranianas anexadas após o início da guerra, mas que Moscou ainda não controla totalmente.

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Com cerca de 58% das urnas apuradas, o partido Rússia Unida tinha quase 58% dos votos para os 225 deputados escolhidos por listas partidárias, de acordo com a Comissão Eleitoral Central da Rússia. Outros 225 legisladores serão escolhidos em disputas de assento único, e o partido de Putin estava prestes também a obter maioria entre eles. Cerca de 57% dos eleitores compareceram às urnas.

A oposição russa denunciou restrições, suspeita de fraudes e falhas no voto eletrônico em Moscou. Chefe da Comissão Eleitoral, Ella Pamfilova disse no domingo que o sistema de votação eletrônica foi alvo de ataques cibernéticos.

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