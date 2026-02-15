A- A+

CARNAVAL 2026 "Enquanto Isso na Sala da Justiça" 2026: bloco promove encontro de heróis, em Olinda Milhares de pessoas percorrem pelas ladeiras da cidade alta

Agremiação que arrasta milhares de foliões nas ladeiras de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, o ‘Enquanto Isso na Sala da Justiça’ promove um encontro de super-heróis, no Alto da Sé, na manhã deste domingo (15) de Carnaval.

Na concentração, na Sé, às 11h, o público dançou som de muito frevo, com a bateria Preto Velho. A brincadeira alcança todos os públicos, da criança ao adulto, que se fantasiam de personagens heróicos importantes e encarnam a força e a coragem dos super poderosos.

Família fantasiada

Os advogados Katiene Santana, de 40 anos, e Paulo Rodrigo, também de 40, trouxeram o filho Ravi Gouveia, de apenas 2 anos. A família se fantasiou de Toy Story. Woody, Jessi e Buzz festejaram a folia em grande estilo.





“Era um sonho nosso trazer ele aqui para curtir esse Carnaval que a gente brinca há tantos anos. É, com certeza, o melhor Carnaval do mundo”, disse ela.





Movimentação para o bloco da liga da justiça. Na imagem: Katiene e Paulo.

“É motivo de muito orgulho estar aqui curtindo, com o nosso filho, o melhor Carnaval do mundo. É Pernambuco sendo protagonista e hoje, a Sala da Justiça cora isso com as fantasias incríveis que virão aqui. Ravi estava ansioso, desde às 5h. Ele que escolheu a fantasia”, declarou o advogado.

Fada malvada

A força de Malévola na poderia ficar de fora do Carnaval. A fada das trevas foi interpretada pela crossmaker Angelina Jolie, de 49 anos. Ela veio de Paulista com uma fantasia toda trabalhada na pena e no veludo.





Vilã Malévola: quem da vida à personagem é a artesã e decoradora Angelina Jolie, de 49 anos

“Vou brincar bastante. É o meu primeiro ano na Sala da Justiça e eu estou amando. Essa fantasia já me deu muito trabalho. Sou crossmaker. Fiz ela em apenas três dias. Não faço só para mim, mas para outras pessoas também. Muita gente já me procurou para tirar fotos”, pontuou.

Direto dos estúdios Marvel e DC

Juntos há 16 anos, o casal Carlos André Albuquerque, de 49 anos, e Angelina Pereira, de 38 anos, considera o bloco como o ápice da folia local. Ele se veste de Capitão América há 22 anos. Desde que se conheceram os dois aproveitam juntos.





Juntos há 16 anos, o casal Carlos André Albuquerque, de 49 anos, e Angelina Pereira, de 38 anos

“Eu sempre vim de ‘Mulher América’, mas este ano mudei e virei a ‘Mulher Maravilha’. Viemos trazer animação para a população, para as crianças e viver essa Liga da Justiça”, argumentou ela.

“Estou muito feliz. Não é fácil chegar aqui, mas a gente consegue, para trazer alegria para todo mundo. Eu tenho a mesma força do Capitão América e ela a mesma força da Mulher Maravilha. Nosso juramento é de brincar todos os dias do Carnaval”, garantiu ele.

Avatar

A assistente social Júlia Acioli, 25, também é cosplay. A fantasia que ela adotou para este ano foi de Avatar. A jovem, que veio de Manaus, tem frevo no pé e o mesmo clima do filme de aventura épica.

“Eu já tenho essa fantasia há alguns anos. Como lançaram o terceiro filme, ano passado, eu tinha que vir assim. Sou muito fã. Desde 2009 eu gosto desse título e pretendo continuar assim. Estou com o frevo no pé e pronta para cair na folia. É o segundo dia que eu venho ao Carnaval. A animação está em dia”, disse ela à Folha.





'Enquanto Isso na Sala da Justiça' 2026: bloco promove encontro de heróis, em Olinda // Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

'Enquanto Isso na Sala da Justiça' 2026: bloco promove encontro de heróis, em Olinda // Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

'Enquanto Isso na Sala da Justiça' 2026: bloco promove encontro de heróis, em Olinda // Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

