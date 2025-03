A- A+

PAPA FRANCISCO Enquanto o Papa Francisco se recupera no hospital, teorias da conspiração se espalham na Itália Contas nas redes sociais afirmam que a foto do pontífice divulgada pelo Vaticano era antiga ou gerada por inteligência artificial

Do lado de fora do hospital Gemelli, na capital italiana, onde o Papa Francisco está internado, o “8º Rei de Roma”, um autoproclamado “influenciador do lixo”, embarcou em uma missão secreta na noite da última terça-feira. Com uma peruca e escondendo sua barba tingida de rosa e azul atrás de uma máscara cirúrgica, o homem entrou no hospital para mostrar a seus seguidores o que acreditava ser a verdade: que o papa não estava lá.

O ex-funcionário de uma funerária, cujo nome verdadeiro é Simone Basile, é um dos muitos italianos que inundaram as redes sociais com alegações infundadas de que o Papa, na verdade, morreu e que o “deep state” do Vaticano está escondendo a notícia.

O hospital Gemelli tornou-se um novo ponto de interesse. Basile já esteve lá três vezes e fez vídeos de suas visitas, acumulando milhões de visualizações. Outro influenciador, que atende pelo nome de “Er Bombolino” e tem uma tatuagem do rosto de Francisco no antebraço, também fez uma visita.a





— Quero saber se o papa está morto ou vivo — disse ele antes de espiar por uma janela do hospital e perguntar: “O papa está morto?”

Cardeais da Igreja Católica Romana fizeram apelos para que as pessoas se “libertem de tanta fake news” sobre a saúde do Papa e culparam forças anti-Francisco pela disseminação de informações falsas. Autoridades do Vaticano disseram que estavam discutindo os boatos em particular, à medida que a desinformação se espalhava da internet para bares, e até pelos celulares dos funcionários.

— Dizem que nós, da Cúria Romana, mantemos Francisco congelado para podermos tramar nossos esquemas — disse o Cardeal Gianfranco Ravasi.

A nova estratégia de comunicação do Vaticano

O boato parece imune à nova estratégia de comunicação do Vaticano, mais transparente do que no passado. A Igreja rompeu com sua longa tradição de sigilo e ocultação sobre a saúde dos Papas ao emitir atualizações diárias e detalhadas sobre a condição de Francisco. Algumas delas incluíram descrições gráficas, como o fato de o Papa ter inalado o próprio vômito.

Para os céticos da internet, isso não foi suficiente. Não parece importar que o Vaticano tenha dito que Francisco melhorou, publicando uma foto e divulgando uma gravação de sua voz. A reputação da Igreja como um centro de intrigas, aliada a uma era em que nada é aceito pelo seu valor aparente, permitiu que as teorias da conspiração prosperassem.

— É a primeira vez que estão dizendo a verdade crua sobre a condição do Papa. Ainda assim, não adianta — disse Ravasi.

Ele contou que até jornalistas respeitáveis estavam perguntando sobre os boatos sem fundamento. Um deles o abordou na Praça de São Pedro e perguntou se ele havia visto Francisco sendo levado de volta à sua residência para morrer.

— É uma atmosfera tóxica — acrescentou Ravasi.

'Áudio foi feito com IA'

Frequentemente, as histórias sobre conspirações envolvendo o Santo Padre vêm de fontes pouco convencionais.

— Ele está realmente morto — afirmou Fabrizio Corona, um paparazzo italiano envolvido em muitos escândalos do país, ao falar para uma plateia do lado de fora de um shopping na região de Emilia-Romagna, no norte da Itália. No entanto, ele não apresentou nenhuma evidência para a afirmação e ignorou os materiais divulgados pelo Vaticano.

— O áudio é falso — disse ele. — Foi feito com inteligência artificial.

Agora, contas nas redes sociais afirmam que a foto de Francisco divulgada pelo Vaticano no domingo era antiga ou gerada por inteligência artificial. Um ex-membro do Parlamento Europeu, inclusive, questionou o suposto “bronzeado” do Papa na imagem.

A Cyabra, uma empresa de inteligência em redes sociais baseada em Tel Aviv, em Israel, que monitora desinformação, analisou uma amostra de mais de 3.600 contas que postavam sobre a saúde de Francisco e descobriu que cerca de um terço delas eram falsas.

— Isso se torna preocupante e extremamente alarmante — disse Rafi Mendelsohn, porta-voz da empresa.

A morte de um Papa, observou Mendelsohn, é um tema emocional que pode desencadear reações intensas.

— É um assunto altamente propício, se seu objetivo for criar caos, desconfiança e espalhar confusão — disse ele.

Teorias da conspiração

Em 2020, o Cardeal americano Raymond Burke, um crítico ferrenho do Papa Francisco, repetiu uma teoria da conspiração de que as vacinas contra a COVID-19 estavam sendo usadas para implantar microchips “sob a pele de cada pessoa, para que ela possa ser controlada a qualquer momento”.

Embora as redes sociais tenham dado um megafone para a disseminação desses boatos, rumores sempre correram soltos dentro e fora dos muros do Vaticano.

Um funcionário do Vaticano disse que já ouviu uma teoria de que o Papa Paulo VI, durante seu pontificado nos anos 1960 e 1970, teria sido trancado no porão e substituído por um sósia.

A versão do hospital

Nicola Cerbino, porta-voz do hospital, disse que os influenciadores “estão indo a lugares que não têm absolutamente nada a ver” com a ala onde Francisco está internado. O apartamento privado do papa, afirmou ele, é “impenetrável”.

Mas o "8º Rei de Roma" não se convenceu.

— Eu não o encontrei — disse ele ao sair do hospital na terça-feira. — É um sinal inconfundível de que ele não está mais entre nós.

