artistas Carnaval 2025: ensaios para shows no Marco Zero começam nesta segunda (24); confira programação Passagens de som movimentam o Recife até a próxima quinta: Ney Matogrosso, Elba Ramalho e Alceu Valença estarão presentes

O Carnaval está chegando e, por esse motivo, vários artistas farão passagens de som antes de suas grandes apresentações nos festejos de Momo.

A partir desta segunda (24), no Marco Zero, no Recife, as atrações irão testar seus equipamentos em preparação para o Carnaval em espaço aberto ao público. Essa é uma boa oportunidade para quem quiser curtir uma prévia dos grandes shows que acontecerão a partir do dia 27.

Nesta segunda (24), a partir das 16h20, Orquestra Popular do Recife começa as apresentações. Na sequência, Spok Frevo Orquestra sobe ao palco a partir das 17h40. A equipe de Elba Ramalho passa o som a partir das 21h.

Nos próximos dias, Raphaela Santos, Almir Rouche, Alceu Valença, Ney Matogrosso e Marrom Brasileiro serão alguns destaques que marcarão presença na passagem de som para seus shows no Carnaval.

Confira a programação dos ensaios:



Segunda-feira - 24 de fevereiro

16h20 - Orquestra Popular do Recife

17h40 - Spok

19h20 - Orquestrão

21h - Elba Ramalho

22h50 - O Grande Encontro



Terça-feira - 25 de fevereiro

16h20 - Raphaela Santos

18h - Almir Rouche

19h20 - André Rio

21h - Alceu Valença

22h50 - Ubuntu



Quarta-feira - 26 de fevereiro

15h - Gerlane Lops

20h30 - Encontro das Nações - Tumaraca

23h50 - Orquestra Popular da Bomba do Hemetério



Quinta-feira - 27 de fevereiro

12h - Ney Matogrosso

15h30 - Clarinada

14h20 - Marron Brasileiro e Convidados

