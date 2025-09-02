A- A+

Concerto Recife: Ensemble Vocal Cantamus celebra 10 anos com duas apresentações em setembro Concertos serão realizados na Igreja de Nossa Senhora da Soledade e na Igreja da Harmonia

O Ensemble Vocal Cantamus completa 10 anos de atuação coral e sacro com a realização de dois concertos especiais de música clássica no Recife.

As apresentações ocorrem na Igreja de Nossa Senhora da Soledade, no Centro do Recife, no dia 11 de setembro, às 20h, e na Igreja da Harmonia (Bom Jesus do Arraial), em Casa Amarela, na Zona Norte da capital, no dia 14 de setembro, às 16h.

Ao lado do Collegium Musicum do Recife, o grupo trará obras de Johann Sebastian Bach, um dos pilares da música clássica ocidental. A entrada é gratuita e terá a regência do maestro Gilson Celerino.

O programa inclui a primeira parte da monumental Missa em Si Menor (BWV 232) e o Concerto em Sol Menor para Cravo e Cordas (BWV 1058), que terá como solista o cravista e continuísta Ladson Matos.

Além de celebrar a trajetória do Cantamus, será lançada uma campanha para aquisição de um órgão portativo, instrumento essencial para a execução de grande parte do repertório realizado pelo grupo. As doações podem ser feitas via Pix para [email protected].

Serviço:

Concerto Comemorativo - 10 anos do Ensemble Vocal Cantamus



Igreja de Nossa Senhora da Soledade - 11 de setembro, às 20h

Igreja da Harmonia (Bom Jesus do Arraial) - 14 de setembro, às 16h

Entrada franca

